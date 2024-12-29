Kalp Vakfı duyurdu: Yüzdeki bu belirti, ölümcül hastalığın habercisiymiş
Yüksek tansiyon, sigara kullanımı, diyabet ve obezite gibi pek çok faktör, kalp hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor. Dünyada her yıl 20 milyona yakın kişinin kalp rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybettiği bilinirken, hastalığın belirtileri arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı ve yorgunluk gibi semptomlar yer alıyor. Ancak İngiliz Kalp Vakfı'na göre, kalp hastalığı kendisini yüzdeki birtakım değişikliklerle de ele verebilir.
The Independent Pharmacy'den Dr. Donald Grant; yüzün şişmesi, kızarması ya da griye dönmesinin, kalbin vücuda yeterli oksijenli kan pompalamamasına dair açık bir gösterge olduğunu söylüyor.