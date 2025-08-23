Kalp yaşlanmasını hızlandırıyor: Vücut tipi ele veriyor

Yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, zayıf görünen kişilerin bile iç organlarda biriken “gizli yağ” nedeniyle ölümcül kalp krizi riski altında olabileceğini ortaya koydu.

Avrupa Kalp Dergisi’nde yayımlanan çalışmada, 21 binden fazla kişinin verileri incelendi. Bulgular, iç organlarda biriken yağ seviyeleri yüksek olan bireylerin kalp ve damarlarının daha hızlı yaşlandığını gösterdi.

Dışarıdan fark edilmeyen bu yağ türü, karaciğer, mide ve bağırsakların çevresinde depolanıyor. Araştırmaya göre söz konusu yağlar, vücutta iltihaplanmayı tetikleyerek erken yaşlanma ve hastalık riskini artırıyor.

ELMA VE ARMUT VÜCUT TİPİ FARKI

Araştırmacılar, “elma tipi” vücut yapısına sahip erkeklerde kalp yaşlanmasının çok daha hızlı olduğunu belirledi. Buna karşın, “armut tipi” vücuda sahip kadınlarda yağın kalça ve uyluk bölgesinde depolandığı durumlarda  kalp sağlığının daha iyi korunduğu görüldü.

Uzmanlar, kadınlarda özellikle menopoz öncesinde yüksek östrojen seviyelerinin bu koruyucu etkide rol oynayabileceğini aktardı.

Londra’daki Tıbbi Araştırma Konseyi’nden bilim insanları, İngiltere Biyobankası katılımcılarının MRI görüntülerini yapay zekâ ile analiz etti. Yağ miktarı ve dağılımı belirlenirken, kalp ve damarların yaşlanma belirtileri de detaylı taramalarla değerlendirildi. Katılımcıların her birine “kalp yaşı” verildi ve bu yaş, gerçek yaşlarıyla karşılaştırıldı.

Imperial College London’dan çalışmanın baş araştırmacısı Prof. Declan O’Regan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Vücut yağındaki elma-armut farkını biliyorduk ancak bunun sağlık üzerindeki etkisi net değildi. Çalışmamız, organların derinliklerindeki yağların kalbin yaşlanmasını hızlandırdığını, buna karşın özellikle kadınlarda kalça ve uyluk çevresindeki yağların koruyucu olabileceğini gösterdi. Ayrıca, BMI’nin kalp yaşı tahmininde yetersiz kaldığını ortaya koyduk.”

İngiliz Kalp Vakfı’ndan Prof. Bryan Williams ise şunları söyledi:

“Kalbin ve karaciğerin etrafında biriken fazla yağın kan basıncını ve kolesterolü yükselttiğini biliyoruz. Bu yağların kalp yaşlanmasını da hızlandırması endişe verici. Daha sağlıklı beslenme ve düzenli hareket, iç yağları azaltmada kritik rol oynuyor.”

KALP YAŞI TESTİ

Öte yandan, ABD’deki araştırmacılar, kalbinizin vücudunuzdan daha hızlı yaşlanıp yaşlanmadığını ölçmeyi amaçlayan ücretsiz bir çevrim içi test geliştirdi. Amerikan Kalp Derneği verileri kullanılarak hazırlanan test, kolesterol, tansiyon, diyabet durumu ve böbrek fonksiyonları gibi parametrelerle kişisel “kalp yaşı”nı hesaplıyor.

