Kalp yaşlanmasını hızlandırıyor: Vücut tipi ele veriyor
Yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, zayıf görünen kişilerin bile iç organlarda biriken “gizli yağ” nedeniyle ölümcül kalp krizi riski altında olabileceğini ortaya koydu.
Avrupa Kalp Dergisi’nde yayımlanan çalışmada, 21 binden fazla kişinin verileri incelendi. Bulgular, iç organlarda biriken yağ seviyeleri yüksek olan bireylerin kalp ve damarlarının daha hızlı yaşlandığını gösterdi.
Dışarıdan fark edilmeyen bu yağ türü, karaciğer, mide ve bağırsakların çevresinde depolanıyor. Araştırmaya göre söz konusu yağlar, vücutta iltihaplanmayı tetikleyerek erken yaşlanma ve hastalık riskini artırıyor.