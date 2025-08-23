Kalp yaşlanmasını hızlandırıyor: Vücut tipi ele veriyor

Londra’daki Tıbbi Araştırma Konseyi’nden bilim insanları, İngiltere Biyobankası katılımcılarının MRI görüntülerini yapay zekâ ile analiz etti. Yağ miktarı ve dağılımı belirlenirken, kalp ve damarların yaşlanma belirtileri de detaylı taramalarla değerlendirildi. Katılımcıların her birine “kalp yaşı” verildi ve bu yaş, gerçek yaşlarıyla karşılaştırıldı.



Imperial College London’dan çalışmanın baş araştırmacısı Prof. Declan O’Regan, şu değerlendirmeyi yaptı:



“Vücut yağındaki elma-armut farkını biliyorduk ancak bunun sağlık üzerindeki etkisi net değildi. Çalışmamız, organların derinliklerindeki yağların kalbin yaşlanmasını hızlandırdığını, buna karşın özellikle kadınlarda kalça ve uyluk çevresindeki yağların koruyucu olabileceğini gösterdi. Ayrıca, BMI’nin kalp yaşı tahmininde yetersiz kaldığını ortaya koyduk.”