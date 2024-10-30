Kamala Harris'in Washington mitinginde Gazze protestosu

ORTA SINIFIN VERGİ YÜKÜNÜ AZALTMA SÖZÜ

Trump'ın on yılını, Amerikan halkını bölünmüş ve birbirinden korkan şekilde tutmaya çalışarak geçirdiğini söyleyen Harris, "Çünkü kendisi bu. Fakat bu akşam size şunu söylemek için buradayım: Bu, biz değiliz. Tüm Amerikalıların başkanı olmayı ve ülkeyi partiden her zaman üstün tutmayı vadediyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın teklif ettiği ekonomik reçetelerin orta ve düşük gelir gruplarına zarar vereceğini belirten Harris, kendi ekonomi planında daha fazla insanın daha kolay koşullarda ev sahibi olabileceğini ve orta sınıfın vergi yükünü azaltacağını söyledi.