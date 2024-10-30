Kamala Harris'in Washington mitinginde Gazze protestosu
Tüm dünyanın gözü 5 Kasın'da yapılacak ABD seçimlerine çevrilmişken Demokrat aday Kamala Harris, dün başkent Washington'da destekçilerinin karşısına çıktı. Trump'a yüklenen Harris'in konuşması, Gazze protestosuyla bölündü. Mitingde Filistinle dayanışma sloganları atan bir grup, Amerika'nın İsrail'e silah desteğini kesmesini istedi.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine sayılı günler kalan heyecan artıyor.
Adaylar mitinginlerine devam ederken, Demokrat Kamala Harris dün başkent Washington'da destekçilerinin karşısına çıktı.
Konuşmasında Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a yüklenen Harris, Amerika'nın temel sorunlarını ancak kendisi ile ekibinin çözebileceğini, Trump'ın ise sadece "kaos" ve "kriz" getireceğini söyledi.