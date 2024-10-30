Kamala Harris'in Washington mitinginde Gazze protestosu

Tüm dünyanın gözü 5 Kasın'da yapılacak ABD seçimlerine çevrilmişken Demokrat aday Kamala Harris, dün başkent Washington'da destekçilerinin karşısına çıktı. Trump'a yüklenen Harris'in konuşması, Gazze protestosuyla bölündü. Mitingde Filistinle dayanışma sloganları atan bir grup, Amerika'nın İsrail'e silah desteğini kesmesini istedi.

Kamala Harris'in Washington mitinginde Gazze protestosu - 1

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine sayılı günler kalan heyecan artıyor.

Adaylar mitinginlerine devam ederken, Demokrat Kamala Harris dün başkent Washington'da destekçilerinin karşısına çıktı.

Konuşmasında Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a yüklenen Harris, Amerika'nın temel sorunlarını ancak kendisi ile ekibinin çözebileceğini, Trump'ın ise sadece "kaos" ve "kriz" getireceğini söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Kamala Harris'in Washington mitinginde Gazze protestosu - 2

ORTA SINIFIN VERGİ YÜKÜNÜ AZALTMA SÖZÜ

Trump'ın on yılını, Amerikan halkını bölünmüş ve birbirinden korkan şekilde tutmaya çalışarak geçirdiğini söyleyen Harris, "Çünkü kendisi bu. Fakat bu akşam size şunu söylemek için buradayım: Bu, biz değiliz. Tüm Amerikalıların başkanı olmayı ve ülkeyi partiden her zaman üstün tutmayı vadediyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın teklif ettiği ekonomik reçetelerin orta ve düşük gelir gruplarına zarar vereceğini belirten Harris, kendi ekonomi planında daha fazla insanın daha kolay koşullarda ev sahibi olabileceğini ve orta sınıfın vergi yükünü azaltacağını söyledi.

Kamala Harris'in Washington mitinginde Gazze protestosu - 3

SLOGANLAR YÜKSELDİ

Miting sürerken Washington'da sloganlar duyuldu. 

Harris, ABD'nin İsrail'e verdiği koşulsuz destek sebebiyle protesto edildi.

Konuşmasına devam ettiği sırada yaklaşık 300 kişiden oluşan kalabalık grup, Filistin ve Gazze'ye destek sloganları attı, Joe Biden-Kamala Harris yönetimine tepki gösterdi.

Kamala Harris'in Washington mitinginde Gazze protestosu - 4

"BUGÜN KAÇ ÇOCUK ÖLDÜRDÜN?"

İsrail'e silah ambargosu uygulanması talebini içeren pankartlar taşıyan Filistin destekçisi göstericiler, "Kamala, ne diyorsun? Seçim günü sana oy vermeyeceğiz. Bugün kaç çocuk öldürdün?" şeklinde slogan attı.

Harris'in konuşmasının sonuna kadar gösterilerine devam eden grup, daha sonra pankartlar ve sloganlar eşliğinde Beyaz Saray'ın bulunduğu caddeye kadar yürüdü.

Kamala Harris'in Washington mitinginde Gazze protestosu - 5

ANKETLERDE SON DURUM

Seçimlere altı gün kala Harris ile Trump arasındaki yarış başa baş gidiyor.

Analistler, seçimlerin birkaç kritik eyalette çok ince farklarla sonuçlanacağını öngörüyor.

FiveThirtyEight'in günlük seçim anketi takipçisine göre Harris, salı günü itibarıyle 1,4 puanlık bir avantajla ulusal anketlerde dar bir üstünlüğe sahip.

Başkan yardımcısı, bir önceki hafta düzenlenen ankette 1,7 puan öndeydi.

Trump ise Pensilvanya ve Nevada'da Harris'e karşı hafif bir üstünlüğe sahip. Kuzey Karolina, Arizona ve Georgia'da daha önemli ölçüde önde.

Kamala Harris'in Washington mitinginde Gazze protestosu - 6
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