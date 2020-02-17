Kamboçya'daki gemide virüs alarmı (Corona virüsünde son durum)

Çin Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) yayılmaya devam ediyor. Virüsten dünya genelinde etkilenenlerin sayısı 73 bin 696'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 873'e yükseldi. Salgının yol açtığı endişe nedeniyle Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerde demirleyecek liman bulamamasının ardından Kamboçya tarafından kabul edilen kruvaziyerden karaya inen yolculardan birinde virüse rastlanması salgına ilişkin endişeleri artırdı.

ntv.com.tr - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 17.02.2020 - 17:02





Kamboçya tarafından kabul edilen kruvaziyerden inen ve Malezya'ya uçan 83 yaşındaki Amerikalı bir kadının yeni tip corona virüsü (Covid-19) taşıdığının tespit edilmesi endişeye neden oldu.

Sihanoukville Limanı'na geçen hafta demirleyen geminin sahibi Holland America Line şirketinden yapılan açıklamada, Kamboçyalı sağlık görevlilerinin gemiden inmeyi bekleyen 255 yolcu ile 747 mürettebatı sağlık kontrolünden geçirdiği ve başkent Phnom Penh'deki otellerde kalan yolcuların sağlık kontrollerinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, “Şu anda, gemide veya oteldeki yolcuların ya da mürettebatın hiçbirinde hastalık bulgularına rastlanmadı. Evlerine dönen yolcularla yerel sağlık departmanları aracılığıyla irtibata geçilecek ve daha fazla bilgi verilecek" ifadesi kullanıldı.

Amerikalı kadının, seyir halindeyken gemideki sağlık ekibi tarafından virüse ilişkin teste tabi tutulan 20 kişi arasında olmadığı kaydedilen açıklamada, test yapılan söz konusu 20 kişinin sonuçlarının negatif çıktığı aktarıldı.

Diğer yandan, Malezya'da yetkililer, bu ülke üzerinden aktarma yapan 143 kişi kendi ülkelerine dönerken, virüs tespit edilen 83 yaşındaki kadın ile 84 yaşındaki kocasının tedavi için ülkede kaldığını belirtti.

VAKA SAYISI 74 BİNE YAKLAŞTI Yeni tip corona virüsün (Covid-19) görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen verilere göre, dünya genelinde corona virüs tespit edilen kişi sayısı 74 bine yaklaştı. Corona virüs, Çin dışında 25 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı. Covid-19 salgını nedeniyle Çin'de ölenlerin sayısı bin 869'a yükseldi. Ölümlerden biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yaşandı. Bunun dışında Fransa'da bir, Japonya'da bir, Filipinler'de bir ve Tayvan'da bir kişi corona virüsten hayatını kaybetti.

Çin ana karasında vaka sayısı 72 bin 436 olarak açıklandı. Tayvan'da da 20 kişide corona virüs tespit edildi. Çin dışında corona virüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları şöyle:







"Japonya 419, Singapur 75, Tayland 35, Güney Kore 30, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 15, Avustralya 14, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 8, Filipinler 3, Hindistan 3, İtalya 3, Rusya 2, İspanya 2, Belçika 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, İsveç 1, Kamboçya 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Malezya 22." CORONA VİRÜSÜNÜ 15 DAKİKADA TESPİT EDEN KİT

İLK KEZ BİR RUS VATANDAŞINDA COVID-19 GÖRÜLDÜ Rusya'nın Tokyo Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan, 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu gemideki bir Rus vatandaşı kadında Covid-19 tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kadının hastanede tedavi altına alınacağı kaydedilirken tedavinin Rusya'da mı Japonya'da mı olacağına dair herhangi bir bilgi verilmedi. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova geçen ay yaptığı açıklamada ülkeyi ziyaret eden iki Çin vatandaşında corona virüsü tespit edildiğini açıklamıştı.

YÜZLERCE ABD'Lİ TAHLİYE EDİLDİ Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan, 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu yolcu gemisindeki, 328 ABD vatandaşını taşıyan uçak Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndan kalktı.

ABD Dışişleri ve Sağlık Bakanlığının ortak açıklamasında da gemideki 300'den fazla ABD vatandaşı ile ailelerinin Amerikalı sağlık personeli tarafından muayene edildiği, virüs belirtisi görülmediği ve uçuş için uygun olduğu ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşlar gemiden indikten sonra, 2-3 gün önce test yapılan 14 vatandaşın sonuçlarının pozitif çıktığına dair Amerikalı yetkililerin bilgilendirildiği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı istişareler sonucunda 14 yolcunun da uçakta diğer yolculardan ayrı bir bölümde tecrit edilerek uçabileceğine karar verildiği kaydedilen açıklamada, bu kişilerde hala herhangi bir belirti görülmediği vurgulandı.

Açıklamada, tüm yolcuların uçuş süresince sağlık personelleri tarafından yakından takip edileceği, yolculardan herhangi birinde virüs belirtileri görülmesi durumunda ayrı bölüme alınacağı aktarıldı.

Tahliye edilenlerin ülkeye ulaştıklarında 14 gün boyunca California eyaletindeki Travis Hava Üssü'nde veya Texas eyaletine bağlı San Antonio şehrindeki Lackland Hava Üssü'nde kurulan karantina merkezlerinde tutulacakları belirtilen açıklamada, 14 kişinin veya eğer olursa uçuşta Covid- 19 belirtileri ortaya çıkan kişilerin de tedavilerinin yapılması için uygun bir yere nakledilecekleri kaydedildi.

Bununla birlikte, bazı ABD’lilerin ülkelerinde 14 gün karantina altında tutulmak yerine, geminin karantina süresinin sona ereceği 19 Şubat’a kadar beklemeyi tercih ederek ülkelerine geri dönmek istemediği aktarıldı.

WUHAN'DAKİ JAPONYA VATANDAŞLARI TAHLİYE EDİLDİ Japonya, salgının ortaya çıktığı ve hızla dünyaya yayıldığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinden 36 vatandaşı ile Çinli 29 aile ferdini tahliye etti. Tahliye edilen 65 kişiyi taşıyan uçak Haneda Havalimanı'na ulaştı.

Japonya böylelikle 5 uçuşta 828 vatandaşını Wuhan'dan tahliye etti.

TAYLAND'DAKİ VAKA SAYISI 35 OLDU Tayland'da Covid-19 salgınından etkilenenlerin sayısı 35'e yükseldi. Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, Tayland Kamu Sağlığı Bakanlığı Müsteşarı Sukhum Kanchanapimai düzenlediği basın toplantısında, 60 yaşındaki Çinli bir kadında Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 35 olduğunu açıkladı.

Sukhum, 60 yaşındaki kadının 9 aile ferdinde daha önce virüs tespit edildiğini söyledi. Sağlık yetkilileri, 35 kişiden 20'sinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

TAYVAN'DA VİRÜS NEDENİYLE İLK CAN KAYBI Merkezi Singapur'da bulunan Channel News Asia televizyonunun internet sitesindeki habere göre, Tayvan'da yakın zamanda yapılan virüs testi sonucu pozitif çıkan 61 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri, hayatını kaybeden kişinin sağlık problemleri olduğunu ancak yakın zamanda denizaşırı bir seyahat yapmadığını aktardı.

Sağlık ve Refah Bakanı Chen Shih-chung, basın toplantısında, bir korsan taksi şoföründe Covid-19 tespit edildiğini açıkladı. Chen, böylelikle adadaki vaka sayısının 20'ye yükseldiğine dikkati çekti. Chen çoğunlukla Çin, Hong Kong ve Makao Özel İdare Bölgesi'nden gelen yolcuları taşıyan şoförün, yolcu listesinin muhtemel virüs kaynağına ulaşılması için incelendiğini söyledi.

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip Corona virüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. İlk olarak Wuhan'da tespit edilen yeni tip Corona virüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Singapur'da yeni tip corona virüsü (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 77'ye yükseldi.

Straits Times'ın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 2 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, Covid-19'un ortaya çıktığı ve hızla yayıldığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinden 9 Şubat'ta tahliye edilen 1 yaşındaki bir bebek ile yakın zamanda Çin'e seyahat geçmişi olmayan 35 yaşındaki bir erkekte virüs saptandığı belirtildi.