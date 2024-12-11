Kambur balinanın rekor kıran rotası: 13 bin kilometrelik yolculuk!

Son araştırma, erkek kambur balinanın tipik göç mesafesinin neredeyse iki katı kadar yol kat ettiğini ortaya çıkardı. Kambur balina, Güney Amerika'dan Afrika'ya 13 bin kilometreden fazla yol giderek rekor bir yolculuk yaptı. Peki kambur balina aradan geçen yıllara rağmen nasıl tespit edilebildi? İşte kambur balinanın rekor kıran yolculuğu...

Kambur balinanın rekor kıran rotası: 13 bin kilometrelik yolculuk! - 1

Son araştırmalar, bir kambur balinanın Güney Amerika'dan Afrika'ya 13 bin kilometreden fazla yolculuk yaptığını ve bunun şimdiye kadar tek bir balina için kaydedilen en uzun mesafe olduğunu ortaya çıkardı.

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Kambur balinanın rekor kıran rotası: 13 bin kilometrelik yolculuk! - 2

Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan yeni araştırmada, ilk olarak Kolombiya kıyılarında görülen ve yaklaşık on yıl sonra Afrika'nın Zanzibar kentinde kayıt altına alınan erkek kambur balinanın görüntüleri kaydedildi.

Kambur balinanın rekor kıran rotası: 13 bin kilometrelik yolculuk! - 3

Southern Cross Üniversitesi'nde balina biyoloğu olan ortak yazar Ted Cheeseman, kat edilen mesafenin alışılmadık olduğunu, tipik göç mesafesinin neredeyse iki katı olduğunu ve balinanın normal yaşam alanının çok dışına çıktığını söyledi.

Araştırmacılar balinanın nasıl karşılanmış olabileceğinden emin değil.

Kambur balinanın rekor kıran rotası: 13 bin kilometrelik yolculuk! - 4

AYNI BALİNA OLDUĞU NASIL ANLAŞILDI?

Bir balinanın kuyruğu veya "kuyruk izi", bir parmak izi kadar benzersiz.

Araştırmacılar, yüz tanıma sisteminin değiştirilmiş bir biçimini kullanarak balinayı kuyruk hareketlerinden tanımlamayı başardı.

Kambur balinanın rekor kıran rotası: 13 bin kilometrelik yolculuk! - 5

Uzmanlar, her birinin kendine özgü farklı desenleri, pigmentasyonu ve yara izleri olduğunu belirterek, "Bu, kimliklerinin beş metrelik bir pankartı gibidir" diyor.

Kambur balinanın rekor kıran rotası: 13 bin kilometrelik yolculuk! - 6
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