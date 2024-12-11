Kambur balinanın rekor kıran rotası: 13 bin kilometrelik yolculuk!
Son araştırma, erkek kambur balinanın tipik göç mesafesinin neredeyse iki katı kadar yol kat ettiğini ortaya çıkardı. Kambur balina, Güney Amerika'dan Afrika'ya 13 bin kilometreden fazla yol giderek rekor bir yolculuk yaptı. Peki kambur balina aradan geçen yıllara rağmen nasıl tespit edilebildi? İşte kambur balinanın rekor kıran yolculuğu...
Son araştırmalar, bir kambur balinanın Güney Amerika'dan Afrika'ya 13 bin kilometreden fazla yolculuk yaptığını ve bunun şimdiye kadar tek bir balina için kaydedilen en uzun mesafe olduğunu ortaya çıkardı.