Kamçatka Yarımadası nerede, haritadaki yeri ne? Kamçatka depremi sonrası gündemde
Rusya’nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası, son yaşanan 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden gündeme geldi. Özellikle sismik hareketliliğiyle bilinen bölgede meydana gelen deprem, vatandaşların “Kamçatka nerede, haritada yeri ve hangi bölgede?” sorularını sormasına neden oldu. Peki, Kamçatka Yarımadası nerede, haritadaki yeri ne? İşte Kamçatka Yarımadası’nın konumu ve jeolojik önemiyle ilgili ayrıntılar...
Kamçatka Yarımadası, coğrafi konumu ve jeolojik yapısıyla meydana gelen depremin ardından merak konusu oldu. Uluslararası haberlerin odağında yer alan Kamçatka, özellikle depremler ve volkanik hareketlilik gibi doğa olaylarının yaşanması nedeniyle araştırılıyor. Peki, Kamçatka Yarımadası nerede, haritadaki yeri ne?