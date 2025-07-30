Kamçatka Yarımadası nerede, haritadaki yeri ne? Kamçatka depremi sonrası gündemde

SİSMİK AÇIDAN AKTİF KUŞAKTA

Kamçatka, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak bilinen sismik açıdan aktif bir kuşakta yer alır. Bu durum, bölgenin sık sık volkanik patlamalar ve depremlerle karşı karşıya kalmasına neden olur. Bölgede 160’tan fazla volkan bulunmakta olup, bunlardan 30’u hâlâ aktif durumdadır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kamçatka Volkanları, bilim insanları ve doğa tutkunları için büyük önem taşır.