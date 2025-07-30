Kamçatka Yarımadası nerede, haritadaki yeri ne? Kamçatka depremi sonrası gündemde

Rusya’nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası, son yaşanan 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden gündeme geldi. Özellikle sismik hareketliliğiyle bilinen bölgede meydana gelen deprem, vatandaşların “Kamçatka nerede, haritada yeri ve hangi bölgede?” sorularını sormasına neden oldu. Peki, Kamçatka Yarımadası nerede, haritadaki yeri ne? İşte Kamçatka Yarımadası’nın konumu ve jeolojik önemiyle ilgili ayrıntılar...

Kamçatka Yarımadası nerede, haritadaki yeri ne? Kamçatka depremi sonrası gündemde - 1

Kamçatka Yarımadası, coğrafi konumu ve jeolojik yapısıyla meydana gelen depremin ardından merak konusu oldu. Uluslararası haberlerin odağında yer alan Kamçatka, özellikle depremler ve volkanik hareketlilik gibi doğa olaylarının yaşanması nedeniyle araştırılıyor. Peki, Kamçatka Yarımadası nerede, haritadaki yeri ne?

DÜNYA HABERLERİ

Kamçatka Yarımadası nerede, haritadaki yeri ne? Kamçatka depremi sonrası gündemde - 2

KAMÇATKA NEREDE?

Kamçatka, Rusya Federasyonu’na bağlı olan ve Asya kıtasının kuzeydoğusunda yer alan bir yarımadadır. Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi arasında uzanan bu bölge, yaklaşık 1.250 kilometrelik bir alana yayılır. Harita üzerinde Kamçatka, Japonya'nın kuzeydoğusuna, Alaska'nın ise karşı kıyısına denk gelir. Bölgede Petropavlovsk-Kamçatskiy isimli şehir, yarımadanın en büyük yerleşim merkezidir.

Kamçatka Yarımadası nerede, haritadaki yeri ne? Kamçatka depremi sonrası gündemde - 3

SİSMİK AÇIDAN AKTİF KUŞAKTA

Kamçatka, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak bilinen sismik açıdan aktif bir kuşakta yer alır. Bu durum, bölgenin sık sık volkanik patlamalar ve depremlerle karşı karşıya kalmasına neden olur. Bölgede 160’tan fazla volkan bulunmakta olup, bunlardan 30’u hâlâ aktif durumdadır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kamçatka Volkanları, bilim insanları ve doğa tutkunları için büyük önem taşır.

DAHA FAZLA GÖSTER