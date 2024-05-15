Kameralar cinayeti gördü! Kazakistan'da eski bakan eşini boğarak öldürdü
Kazakistan'ın eski Ekonomi Bakanı Kuandık Bişimbayev, eşi Saltanat Nukenova'yı öldürmekten suçlu bulundu. Mahkeme tarafından 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Bişimbayev, karısına işkence yaptığını veya öldürmeyi planladığını reddetti. Güvenlik kamerası görüntüleri, Bişimbayev'in karısını defalarca yumruklayıp tekmelediğini, boğazını sıktığı ve onu saçından tutarak daha sonra ölü bulunduğu odaya sürüklediğini gösteriyor.
Kazakistan'ın eski Ekonomi Bakanı Kuandık Bişimbayev, eşi Saltanat Nukenova'yı öldürmekten 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 44 yaşındaki Kuandyk Bişimbayev mahkeme tarafından işkence ve cinayetten suçlu bulundu.