Kameralar cinayeti gördü! Kazakistan'da eski bakan eşini boğarak öldürdü

SON ANLARINI VİDEOYA ALDI

Ayrıca Bişimbayev'in cep telefonunda, bilincini kaybetmeden önceki son saatlerde kanlar içinde kalmış Nukenova'ya hakaret ettiği ve aşağıladığı videolar da bulundu.



Duruşma sırasında Bişimbayev, karısını dövdüğünü itiraf etti ancak yaralarının bir kısmının kendi kendine meydana geldiğini söyledi. Ona işkence yaptığını veya öldürmeyi planladığını reddetti.