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Kamyonla çarpışan otobüs uçuruma yuvarlandı, 31 kişi öldü: Fotoğraflar kazanın boyutunu ortaya koydu

Bolivya'da bir kamyonla çarpışan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti. Kamyonun sürücüsünün tutuklandığı açıklandı. Cumartesi sabahı aynı bölgede iki otobüsün çarpışması sonucu en az 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamyonla çarpışan otobüs uçuruma yuvarlandı, 31 kişi öldü: Fotoğraflar kazanın boyutunu ortaya koydu - 1

Bolivya'nın güneyinde bir kamyonun otobüsle çarpışması sonucu en az 31 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Pazartesi günü Bolivya Altiplano'sundaki Oruro ile dağlık madencilik şehri Potosi arasındaki otoyolda meydana gelen çarpışmanın ardından otobüsün yaklaşık 500 metre uçuruma yuvarlandığını açıkladı.

DÜNYA HABERLERİ

Kamyonla çarpışan otobüs uçuruma yuvarlandı, 31 kişi öldü: Fotoğraflar kazanın boyutunu ortaya koydu - 2

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kamyon sürücüsü tutuklanırken, kazanın nedeni araştırılıyor.

Polis sözcüsü Limbert Choque, 22 kişinin de yaralandığını söyledi.

Kamyonla çarpışan otobüs uçuruma yuvarlandı, 31 kişi öldü: Fotoğraflar kazanın boyutunu ortaya koydu - 3

DEVLET BAŞKANINDAN MESAJ

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce sosyal medya üzerinden kurbanlar için başsağlığı diledi.

Facebook'ta paylaştığı mesajda Arce, “Bu talihsiz olay, sorumluların belirlenmesi için soruşturulmalıdır” dedi.

Kamyonla çarpışan otobüs uçuruma yuvarlandı, 31 kişi öldü: Fotoğraflar kazanın boyutunu ortaya koydu - 4

İKİNCİ ÖLÜMCÜL KAZA

Cumartesi sabahı aynı bölgede iki otobüsün çarpışması sonucu en az 37 kişi ölmüştü.

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