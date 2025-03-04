Kamyonla çarpışan otobüs uçuruma yuvarlandı, 31 kişi öldü: Fotoğraflar kazanın boyutunu ortaya koydu
Bolivya'da bir kamyonla çarpışan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti. Kamyonun sürücüsünün tutuklandığı açıklandı. Cumartesi sabahı aynı bölgede iki otobüsün çarpışması sonucu en az 37 kişi hayatını kaybetmişti.
Bolivya'nın güneyinde bir kamyonun otobüsle çarpışması sonucu en az 31 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, Pazartesi günü Bolivya Altiplano'sundaki Oruro ile dağlık madencilik şehri Potosi arasındaki otoyolda meydana gelen çarpışmanın ardından otobüsün yaklaşık 500 metre uçuruma yuvarlandığını açıkladı.