Kan donduran cinayet! Cezaevinden çıktıktan birkaç saat sonra annesinin kafasını kesti

Polis, dairenin her yerinde kan olduğunu ve mutfak lavabosunda bir bıçak bulunduğunu duyurdu. Olay yeri inceleme uzmanları, "Kurbanın başı tamamen kesilmişti. Ayrıca karnında, göğsünde ve kollarında çok sayıda bıçak yarası vardı'' açıklamasını yaptı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞTI

25 yaşındaki Gonzales'in daha önce başka bir suçtan hüküm giydiği ve olaydan sadece 24 saat önce serbest kaldığı ortaya çıktı. 49 yaşındaki anne, oğlunu cezaevinden alıp eve bırakmasının üzerinden 1 gün geçmeden kan dondurucu bir cinayete kurban gitti.