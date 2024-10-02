Kan donduran cinayet! Cezaevinden çıktıktan birkaç saat sonra annesinin kafasını kesti

25 yaşındaki Alejandro David Gonzalez, annesi Teresa DeJesus Cruz Rubio'yu başını keserek öldürdü.

Kan donduran cinayet! Cezaevinden çıktıktan birkaç saat sonra annesinin kafasını kesti - 1

27 Eylül'de ABD'nin Arizona eyaletinde korkunç bir olay yaşandı. 49 yaşındaki öğretmen Teresa DeJesus Cruz Rubio, 25 yaşındaki oğlu Alejandro David Gonzalez tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Teresa DeJesus Cruz Rubio'nun başsız bedeni, oğlu ile birlikte yaşadığı evde bulundu.

Bir sivil toplum kuruluşunda öğretmenlik yapan 49 yaşındaki kadın, akşam katılacağını söylediği aile yemeğine gelmeyince kız kardeşi şüphelendi. Talihsiz kadının evine giden aile üyeleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde korkunç manzarayla karşılaştı.

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Kan donduran cinayet! Cezaevinden çıktıktan birkaç saat sonra annesinin kafasını kesti - 2

Polis, dairenin her yerinde kan olduğunu ve mutfak lavabosunda bir bıçak bulunduğunu duyurdu. Olay yeri inceleme uzmanları, "Kurbanın başı tamamen kesilmişti. Ayrıca karnında, göğsünde ve kollarında çok sayıda bıçak yarası vardı'' açıklamasını yaptı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞTI

25 yaşındaki Gonzales'in daha önce başka bir suçtan hüküm giydiği ve olaydan sadece 24 saat önce serbest kaldığı ortaya çıktı. 49 yaşındaki anne, oğlunu cezaevinden alıp eve bırakmasının üzerinden 1 gün geçmeden kan dondurucu bir cinayete kurban gitti. 

Kan donduran cinayet! Cezaevinden çıktıktan birkaç saat sonra annesinin kafasını kesti - 3

Akıl sağlığı yerinde olmadığı tahmin edilen Gonzales'in olay yerinden kaçmak için bordo renkli bir SUV araç çaldığı ortaya çıktı. Yetkililer, Gonzalez'i bulduklarında vücudunda ve kıyafetlerinde kan izleri olduğunu belirtti. Suçlamalar karşısında sessizliğini bozan Gonzales, annesini bıçakladığını ve olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğunu söyledi.

Gonzales'in Maricopa İlçe Hapishanesi'ne gönderilmesine karar verildi.

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