Kan donduran cinayet! Cezaevinden çıktıktan birkaç saat sonra annesinin kafasını kesti
25 yaşındaki Alejandro David Gonzalez, annesi Teresa DeJesus Cruz Rubio'yu başını keserek öldürdü.
27 Eylül'de ABD'nin Arizona eyaletinde korkunç bir olay yaşandı. 49 yaşındaki öğretmen Teresa DeJesus Cruz Rubio, 25 yaşındaki oğlu Alejandro David Gonzalez tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Teresa DeJesus Cruz Rubio'nun başsız bedeni, oğlu ile birlikte yaşadığı evde bulundu.
Bir sivil toplum kuruluşunda öğretmenlik yapan 49 yaşındaki kadın, akşam katılacağını söylediği aile yemeğine gelmeyince kız kardeşi şüphelendi. Talihsiz kadının evine giden aile üyeleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde korkunç manzarayla karşılaştı.