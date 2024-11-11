Kan donduran "Karanlık Turizm" akımı: Savaş bölgelerine turlar düzenleniyor!
Dünyanın birden fazla bölgesi, aktif olarak yıkıcı çatışmaların etkisi altında. Savaşlar, zenginlerin ve sözde macera arayanların yeni eğlence yöntemi haline geldi. "Karanlık turizm" olarak adlandırılan yeni akım, savaş alanlarını turistik mekanlar haline getiriyor. İnsanlık tarihindeki trajik olayların, felaketlerin ve korkunç izlerin kaldığı noktaları keşfetmeye yönelik turlar, yoğun talep görüyor. Özellikle de ağır bombardıman altındaki Ukrayna ve İsrail'in Gazze sınırı en çok dikkat çeken bölgeler arasında.
KARANLIK TURİZMİN YÜKSELİŞİ
İnsanlar, dünyanın en hüzünlü yerlerine seyahat etme konusunda rahatsız edici yeni bir alışkanlık edindi.
Askeri saldırıların, savaş bölgelerinin ve felaketlerin olduğu yerler artık bazı sözde macera tutkunları için turistik noktalar.
(Foto: Danger Zone, Belgesel)