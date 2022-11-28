Kanada 2025 yılına kadar yabancı ülkelerden 1,5 milyon daimi göçmen alacak (Kanada’ya göçmenlik başvurusu nasıl yapılır?

KANADA'DAKİ İŞGÜCÜ KITLIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

Reuters'e göre Kanada’daki son veriler, bu yılın Ağustos ayında ülkede 958 bin açık iş ve 1 milyon kadar işsiz olduğunu gösterdi. Ancak işsizlerin, ya gerekli becerilere sahip olmadıkları ya da Kanada'nın doğru bölgelerinde ikamet etmedikleri için açık pozisyonları dolduramadığı belirtildi.