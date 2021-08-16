Kanada hava sahasında iki pilot UFO gördüklerini açıkladı: Hükümet raporu doğruladı

ntv.com.tr 16.08.2021 - 12:32 | Son Güncelleme : 16.08.2021 - 12:56
Kanada'da farklı uçakları kullanan iki pilot, tanımlanamayan uçan nesne (UFO) gördüklerini iddia etti.
Pilotlardan birinin Almanya'nın Köln kentinden dönen Kanada askeri uçağını kullandığı diğerinin ise ile Boston'dan Amsterdam'a seyahat eden KLM Royal Dutch Airlines uçağını kullandığı aktarıldı.
Kanada hükümetinden yapılan açıklamaya göre, yaşanan olayın uçuşlara bir etkisi olmadı. Ancak, lojistik uzmanı ve danışman Steffan Watkins, uçuş veri bilgilerine baktı ve bir CC-177 Globemaster III olan Kanada askeri uçağının "UFO gördüğünü bildirdiğinde rotasını değiştirdiğini ve 300 metre tırmandığını" açıkladı
Bununla birlikte Watkins, 14 Temmuz'da başlayan ve bu hafta başlarında zirveye ulaşan Perseid meteor yağmurunun erken saatlerinde gerçekleştiği göz önüne alındığında, cismin bir meteor olabileceğini de sözlerine ekledi.
Hükümet raporunda ise nesne 'hava balonu”, “meteor”, “roket” veya “CIRVIS/UF”' olabileceği belirtildi.
Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden bir sözcü, tanımlamayan uçan nesnenin (UFO) görüldüğünü doğruladı:
"Mürettebat havada bir şey gördü ve görevlerine devam etmeden önce standart prosedüre uygun olarak durumu NAV Kanada'ya bildirdi. Ne gördükleri bilinmemekle birlikte, herhangi bir güvenlik endişesi oluşturduğuna dair hiçbir veri saptanmadı."
Diğer taraftan, Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı’ndan bir kişi, bakanlığın UFO gözlemlerini takip etmese de bu olayların kesinlikle farkında olduğunu söyledi.
Nisan ayında Kanada, ticari havayolu pilotları tarafından gözlemlenen ve Sivil Havacılık Günlük Olay Raporlama Sistemi (CADORS) veri tabanında tutulan onlarca UFO raporunu açıkladı.
İki ay sonra, Kanada ordusunun 70 yıl öncesine dayanan 'onlarca ' UFO raporuna sahip olduğu ve bazı raporların bir F-86'nın iki katı hızda hareket eden 'parlak' nesneleri tarif ettiğini bildirdi. 2015 yılında ise Kanada’nın eski savunma bakanı Paul Hellyer, hükümetlerin çoğu 'aramızda yürüyen' uzaylıları sakladığını iddia etti.
Öte yandan, Kanada hava sahası üzerinde yaşanan olay, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un 'tanımlanamayan hava fenomeni' (UAP'ler) konusunda yayınladığı raporun ardından geldi. Ancak, rapor 2004 yılına kadar uzanan 144 gözlemden 140'ına açıklama getirmedi.
Ulusal İstihbarat Başkanlığı'ndan gelen ve 25 Haziran tarihli gizliliği kaldırılan raporun, gizemli uçan cisimlerin doğasını belirlemek için yeterli veriye sahip olmadığı da belirtildi.
Raporda, '21 raporda açıklanan 18 olayda, gözlemciler olağandışı UAP hareket kalıpları veya uçuş özellikleri bildirdiler. Bazı UAP'lerin havada sabit kaldığı, rüzgara karşı hareket ettiği, ani manevra yaptığı veya fark edilebilir bir itme aracı olmaksızın kayda değer bir hızla hareket ettiği görüldü” denildi.