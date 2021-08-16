Kanada hava sahasında iki pilot UFO gördüklerini açıkladı: Hükümet raporu doğruladı

Ulusal İstihbarat Başkanlığı'ndan gelen ve 25 Haziran tarihli gizliliği kaldırılan raporun, gizemli uçan cisimlerin doğasını belirlemek için yeterli veriye sahip olmadığı da belirtildi.

Raporda, '21 raporda açıklanan 18 olayda, gözlemciler olağandışı UAP hareket kalıpları veya uçuş özellikleri bildirdiler. Bazı UAP'lerin havada sabit kaldığı, rüzgara karşı hareket ettiği, ani manevra yaptığı veya fark edilebilir bir itme aracı olmaksızın kayda değer bir hızla hareket ettiği görüldü” denildi.