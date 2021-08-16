Kanada hava sahasında iki pilot UFO gördüklerini açıkladı: Hükümet raporu doğruladı

Kanada hava sahası üzerinde farklı uçaklar kullanan iki pilot, bir bulutun içine doğru uçan ve kaybolan parlak yeşil bir UFO (tanımlanamayan uçan cisim) gördüklerini iddia etti. Hükümet tarafından konuyla ilgili yayımlanan raporda cisimlerin UFO olabileceği ihtimaline açık kapı bırakıldı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Söz konusu olay, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bu yıl yayınladığı UFO raporundaki açıklanamayan olaylara benzerlik gösteriyor.

ntv.com.tr 16.08.2021 - 12:32 | Son Güncelleme : 16.08.2021 - 12:56

Kanada hava sahasında iki pilot UFO gördüklerini açıkladı: Hükümet raporu doğruladı - 1

Kanada'da farklı uçakları kullanan iki pilot, tanımlanamayan uçan nesne (UFO) gördüklerini iddia etti.

Pilotlardan birinin Almanya'nın Köln kentinden dönen Kanada askeri uçağını kullandığı diğerinin ise  ile Boston'dan Amsterdam'a seyahat eden KLM Royal Dutch Airlines uçağını kullandığı aktarıldı. 

Kanada hava sahasında iki pilot UFO gördüklerini açıkladı: Hükümet raporu doğruladı - 2

UÇAKLARDAN BİRİ ROTASINI DEĞİŞTİRDİ

Kanada hükümetinden yapılan açıklamaya göre, yaşanan olayın uçuşlara bir etkisi olmadı. Ancak, lojistik uzmanı ve danışman Steffan Watkins, uçuş veri bilgilerine baktı ve bir CC-177 Globemaster III olan Kanada askeri uçağının "UFO gördüğünü bildirdiğinde rotasını değiştirdiğini ve 300 metre tırmandığını" açıkladı

Kanada hava sahasında iki pilot UFO gördüklerini açıkladı: Hükümet raporu doğruladı - 3

Bununla birlikte Watkins, 14 Temmuz'da başlayan ve bu hafta başlarında zirveye ulaşan Perseid meteor yağmurunun erken saatlerinde gerçekleştiği göz önüne alındığında, cismin bir meteor olabileceğini de sözlerine ekledi.

Kanada hava sahasında iki pilot UFO gördüklerini açıkladı: Hükümet raporu doğruladı - 4

HÜKÜMET RAPORU: UFO OLABİLİR

Hükümet raporunda ise nesne 'hava balonu”, “meteor”, “roket” veya “CIRVIS/UF”' olabileceği belirtildi. 

Kanada hava sahasında iki pilot UFO gördüklerini açıkladı: Hükümet raporu doğruladı - 5

Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden bir sözcü, tanımlamayan uçan nesnenin (UFO) görüldüğünü doğruladı:

"Mürettebat havada bir şey gördü ve  görevlerine devam etmeden önce standart prosedüre uygun olarak durumu NAV Kanada'ya bildirdi. Ne gördükleri bilinmemekle birlikte, herhangi bir güvenlik endişesi oluşturduğuna dair hiçbir veri saptanmadı."

Kanada hava sahasında iki pilot UFO gördüklerini açıkladı: Hükümet raporu doğruladı - 6

Diğer taraftan, Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı’ndan bir kişi, bakanlığın UFO gözlemlerini takip etmese de bu olayların kesinlikle farkında olduğunu söyledi.

Nisan ayında Kanada, ticari havayolu pilotları tarafından gözlemlenen ve Sivil Havacılık Günlük Olay Raporlama Sistemi (CADORS) veri tabanında tutulan onlarca UFO raporunu açıkladı.

Kanada hava sahasında iki pilot UFO gördüklerini açıkladı: Hükümet raporu doğruladı - 7

"HÜKÜMETLERİN ÇOĞU ARAMIZDA YÜRÜYEN UZAYLILARI SAKLIYOR"

İki ay sonra, Kanada ordusunun 70 yıl öncesine dayanan 'onlarca ' UFO raporuna sahip olduğu ve bazı raporların bir F-86'nın iki katı hızda hareket eden 'parlak' nesneleri tarif ettiğini bildirdi. 2015 yılında ise Kanada’nın eski  savunma bakanı Paul Hellyer, hükümetlerin çoğu 'aramızda yürüyen' uzaylıları sakladığını iddia etti.

Kanada hava sahasında iki pilot UFO gördüklerini açıkladı: Hükümet raporu doğruladı - 8

PENTAGON'UN RAPORUNUN ARDINDAN GELDİ

Öte yandan, Kanada hava sahası üzerinde yaşanan olay, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un 'tanımlanamayan hava fenomeni' (UAP'ler) konusunda yayınladığı raporun ardından geldi. Ancak, rapor 2004 yılına kadar uzanan 144 gözlemden 140'ına açıklama getirmedi.

PENTAGON UFO RAPORUNDA UZAYLI İHTİMALİNİ DIŞLAMADI

Kanada hava sahasında iki pilot UFO gördüklerini açıkladı: Hükümet raporu doğruladı - 9

Ulusal İstihbarat Başkanlığı'ndan gelen ve  25 Haziran tarihli gizliliği kaldırılan raporun, gizemli uçan cisimlerin doğasını belirlemek için yeterli veriye sahip olmadığı da belirtildi.

Raporda, '21 raporda açıklanan 18 olayda, gözlemciler olağandışı UAP hareket kalıpları veya uçuş özellikleri bildirdiler. Bazı UAP'lerin havada sabit kaldığı, rüzgara karşı hareket ettiği, ani manevra yaptığı veya fark edilebilir bir itme aracı olmaksızın kayda değer bir hızla hareket ettiği görüldü” denildi. 

Kanada hava sahasında iki pilot UFO gördüklerini açıkladı: Hükümet raporu doğruladı - 10
UFO terimi, yakın zamanda, özellikle Pentagon'un Nisan 2020'de yayımlanan üç videonun sınıflandırmasını kaldırmasının ardından tanımlanamayan hava fenomeni (UAP) olarak değiştirildi.

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