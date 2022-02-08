Kanada’da aşı karşıtı kamyon sürücülerinin kornaları mahkeme kararıyla susturuldu

BAŞBAKAN TRUDEAU: "BU SALGIN KISITLAMALARI SONSUZA KADAR SÜRMEZ"

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eylemin bir an önce bitirilmesi çağrısında bulundu.

Federal Parlamento oturumuna çevrim içi katılan Trudeau, “Ottawa halkı, kendi mahallelerinde taciz edilmeyi hak etmiyor. Sokak köşesinde uçan bir gamalı haç ya da bir konfederasyon bayrağının doğasında var olan şiddetle karşı karşıya kalmayı hak etmiyor. Kanadalılar bu değil. Bu salgın kısıtlamaları sonsuza kadar sürmez" ifadesini kullandı.