Kanada'da bir profesör ozon tabakasında büyük bir delik bulduğunu açıkladı: İnsanlar için yıkıcı sonuçları olacak

Ancak Lu'nun çalışması, tropiklerin hemen üzerinde tüm yıl boyunca açık kalan bir delik olduğu konusunda uyardı.

Lu, “Tropikler gezegenin yüzey alanının yarısını oluşturuyor ve dünya nüfusunun yaklaşık yarısına ev sahipliği yapıyor. Tropik ozon deliğinin varlığı büyük bir küresel endişeye neden olabilir. Ozon tabakasının incelmesi, insanlarda cilt kanseri ve katarakt riskini artırabilen, ayrıca insan bağışıklık sistemlerini zayıflatabilen, tarımsal üretkenliği azaltan ve ekosistemleri olumsuz yönde etkileyen, yer seviyesindeki UV radyasyonunun artmasına neden olabilir” diye konuştu.