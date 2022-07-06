Kanada'da bir profesör ozon tabakasında büyük bir delik bulduğunu açıkladı: İnsanlar için yıkıcı sonuçları olacak

Kanada'da bir bilim insanı ozon tabakası üzerinde büyük bir delik bulduğu açıkladı. Prof. Dr. Qing-Bin Lu, Güneş'ten gelen zararlı ışınları tutan ozondaki bu deliğin dünyanın yüzde 50'sini etkileyeceğini, çevre ve insan sağlığı açısından büyük zararları olacağı konusunda uyardı.

Haberler - ntv.com.tr 06.07.2022 - 14:44 | Son Güncelleme : 06.07.2022 - 14:53

Kanada'da bir profesör ozon tabakasında büyük bir delik bulduğunu açıkladı: İnsanlar için yıkıcı sonuçları olacak - 1

Kanada yer alan Waterloo Üniversitesi’nden Prof. Dr. Qing-Bin Lu, dünyanın tropik alanlarının üzerindeki ozon tabakasında 1980'lerden bu yana gelişmekte olan 'büyük' ​​bir delik bulduğunu duyurdu. 

Kanada'da bir profesör ozon tabakasında büyük bir delik bulduğunu açıkladı: İnsanlar için yıkıcı sonuçları olacak - 2

Lu'ya göre bu ozon tabakasının varlığı, yeryüzüne ulaşan ultraviyole (UV) radyasyonunda artış yol açacak ve  yüzey alanının yüzde 50'sini etkileyerek çevreye yıkıcı zararlar verecek.

Kanada'da bir profesör ozon tabakasında büyük bir delik bulduğunu açıkladı: İnsanlar için yıkıcı sonuçları olacak - 3

 Lu, AIP Advances adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmada, "Bu bulguların gezegen fiziği, ozon tabakasının incelmesi, küresel ısınma ve insan sağlığını açısından önemli sonuçları olacak" diye yazdı. 

Kanada'da bir profesör ozon tabakasında büyük bir delik bulduğunu açıkladı: İnsanlar için yıkıcı sonuçları olacak - 4

BİLİM DÜNYASINDA TARTIŞMA YARATTI

Ancak, herkes Lu'nun bulgularının doğru olduğuna ikna olmuş değil. Lancaster Üniversitesi'nden  Dr. Paul Young,  'Yazarın kozmik ışınlardan oluştuğunu önerdiği  bir 'tropikal ozon deliği' yok. 

Kanada'da bir profesör ozon tabakasında büyük bir delik bulduğunu açıkladı: İnsanlar için yıkıcı sonuçları olacak - 5

Lung,, mutlak değişikliklerden ziyade ozon tabakasındaki yüzdelik  değişikliklere bakıyor. İlginç bir şekilde, makalesi atmosferin tüm bölgelerindeki ozon eğilimlerini araştıran ve belgeleyen geniş literatürden de yararlanmıyor” dedi.

Kanada'da bir profesör ozon tabakasında büyük bir delik bulduğunu açıkladı: İnsanlar için yıkıcı sonuçları olacak - 6

Ozon tabakası, atmosferindeki ikinci tabaka olan stratosferde bulunan doğal bir gaz tabakasına deniliyor. Ozon tabakası Güneş'ten gelen  ultraviyole ışınlardan oluşan UV-B ve UV-C gibi zararlı ışınları tutuyor.  Ozon tabakasının bu işlevi hayati açıdan çok önemli bir rol oynuyor,  çünkü UV-B ve UV-C ışınları ölümcül.

Kanada'da bir profesör ozon tabakasında büyük bir delik bulduğunu açıkladı: İnsanlar için yıkıcı sonuçları olacak - 7

MONTREAL PROTOKOLÜ HAKKINDA

1970'li yıllarda, deodorant ve böcek ilacı  aerosollerde kullanılan CFC adı verilen kimyasalların ozon tabakasına zarar verdiği görüldü.  16 Eylül 1987 tarihinde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 196 ülke, ozon tabakasının incelmesinden sorumlu çok sayıda maddenin üretimini aşamalı olarak durdurarak ozon tabakasını korumak için Montreal Protokolü imzalandı. Geçtiğimiz yıllarda, Antarktika üzerindeki ozon tabakasının toparlandığı ve  Montreal Protokolü’nün sonuç verdiği görüldü. 

Kanada'da bir profesör ozon tabakasında büyük bir delik bulduğunu açıkladı: İnsanlar için yıkıcı sonuçları olacak - 8

Ancak Lu'nun çalışması, tropiklerin hemen üzerinde tüm yıl boyunca açık kalan  bir delik olduğu konusunda uyardı. 

Lu, “Tropikler gezegenin yüzey alanının yarısını oluşturuyor ve dünya nüfusunun yaklaşık yarısına ev sahipliği yapıyor. Tropik ozon deliğinin varlığı büyük bir küresel endişeye neden olabilir. Ozon tabakasının incelmesi, insanlarda cilt kanseri ve katarakt riskini artırabilen, ayrıca insan bağışıklık sistemlerini zayıflatabilen, tarımsal üretkenliği azaltan ve ekosistemleri olumsuz yönde etkileyen, yer seviyesindeki UV radyasyonunun artmasına neden olabilir” diye konuştu.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER