Kanada'da corona virüs ile mücadeleye 'kalpli' destek

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının etkili olduğu ülkelerden biri olan Kanada’nın Vancouver kentinde bazı bina cepheleri, odalarının lambalarının kalp şeklinde ışıklandırılmasıyla salgınla mücadelede emek verenlere desteğini gösterdi.

Kanada'da şu ana kadar 16 bin 667 vaka tespit edildi. Üklede, toplamda 3 bin 616 kişi iyileşirken 323 kişi ise hayatını kaybetti.