Kanada'da orman yangını: 3 bin 500 kişi tahliye edildi

TREN SEFERLERİ ASKIYA ALINDI

Kanada Ulusal Demiryolu (CNR.TO) tarafından yapılan açıklamada, orman yangınları nedeniyle British Columbia ve Alberta'nın bazı bölgelerinde tren seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

Britanya Colombia ve Alberta eyaletleri ülkenin enerji sektörünün merkezinde yer alırken şu ana kadar orman yangınları nedeniyle herhangi bir petrol ya da gaz çıkarımında aksama bildirilmedi.