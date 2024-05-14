Kanada'da orman yangını: 3 bin 500 kişi tahliye edildi
Kanada'nın Batı Kanada bölgesinde etkili olan yangın 10 hektarlık alana yayılırken, British Colombia eyaletindeki Fort Nelson kasabasının neredeyse tamamı orman yangınları nedeniyle tahliye edildi.
Kanada'nın Batı Kanada bölgesi Cuma günü başlayan orman yangınları ile mücadele ediyor. Batı Kanada'da 10 bin hektarlık alana yayılan orman yangınları ülkedeki 5 eyaletin yanı sıra ABD'nin bazı bölgelerinde de dumanların görülmesine neden oldu. Batı Kanada bölgesine bağlı British Colombia eyaletindeki Fort Nelson kasabasının neredeyse tamamı orman yangınları nedeniyle tahliye edildi.