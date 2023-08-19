Kanada'da orman yangınları: Ankara büyüklüğünde bir alan kül oldu

ANKARA BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ALAN KÜL OLDU

Kanada'da 16 Ağustos itibarıyla BİN 67 orman yangınının devam ettiği ve ülkede bu yıl 21 bin kilometrekarelik alanın yandığı bildirilmişti. Bu alan Türkiye'nin başkenti Ankara'nın (24 bin 521 km²) yüz ölçümü ile neredeyse aynı büyüklüğe sahip.