Kanada'da orman yangınları: Ankara büyüklüğünde bir alan kül oldu
Kanada'nın British Columbia ve Kuzeybatı Toprakları eyaletlerindeki orman yangınlarını söndürme ve tahliye çalışmaları devam ediyor. British Columbia'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilirken, Kuzeybatı Toprakları'nın başkenti Yellowknife'ın neredeyse tamamı tahliye edildi. Diğer taraftan, 16 Ağustos itibarıyla bin 67 orman yangınının devam ettiği Kanada'da bu yıl, neredeyse Ankara büyüklüğünde 21 bin kilometrekarelik bir alan kül oldu.
British Columbia Başbakanı David Eby, yaptığı açıklamada, son 24 saatte yangınların hızla yayıldığını ve durumun kötüleştiğini söyledi.