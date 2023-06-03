Kanada'da orman yangınları sürüyor: Binlerce kişi tahliye edildi

Kanada'nın doğu kesimleri, şimdiye kadarki en kötü orman yangınlarından biriyle karşı karşıya.
Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Nova Scotia ise şimdiye kadarki en kötü orman yangını sezonunu yaşıyor.
Yetkililer cuma günü ülke çapında 214 noktada yangın çıktığını bunlardan en az 93'ünün kontrolden çıktığını duyurdu.
Yangın söndürme ekiplerine destek amacıyla bölgeye askerler de gönderildi.
Yangınlara yakın bölgelerde yaşayan yaklaşık 29 bin kişi de tahliye edildi..
Başbakan Justin Trudeau yangınlardan etkilenen eyaletlere federal yardım sağlamaya devam etme sözü verdi.
Yetkililer, bu yıl ülke genelinde 2,7 milyon hektardan fazla alanın küle döndüğünü duyurdu.