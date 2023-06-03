Kanada'da orman yangınları sürüyor: Binlerce kişi tahliye edildi

Kanada orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin doğusunda bulunan Quebec ve Nova Scotia gibi eyaletlerde binlerce kişi tahliye edildi. Yetkililer, ülkenin doğu kesiminin benzeri görülmemiş orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldığını belirtiyor.

Kanada'da orman yangınları sürüyor: Binlerce kişi tahliye edildi - 1

Kanada'nın doğu kesimleri, şimdiye kadarki en kötü orman yangınlarından biriyle karşı karşıya.

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Kanada'da orman yangınları sürüyor: Binlerce kişi tahliye edildi - 2

Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Nova Scotia ise şimdiye kadarki en kötü orman yangını sezonunu yaşıyor.

Kanada'da orman yangınları sürüyor: Binlerce kişi tahliye edildi - 3

Yetkililer cuma günü ülke çapında 214 noktada yangın çıktığını bunlardan en az 93'ünün kontrolden çıktığını duyurdu.

Kanada'da orman yangınları sürüyor: Binlerce kişi tahliye edildi - 4

Yangın söndürme ekiplerine destek amacıyla bölgeye askerler de gönderildi.

Kanada'da orman yangınları sürüyor: Binlerce kişi tahliye edildi - 5

Yangınlara yakın bölgelerde yaşayan yaklaşık 29 bin kişi de tahliye edildi.. 

Başbakan Justin Trudeau yangınlardan etkilenen eyaletlere federal yardım sağlamaya devam etme sözü verdi.

Kanada'da orman yangınları sürüyor: Binlerce kişi tahliye edildi - 6

Yetkililer, bu yıl ülke genelinde 2,7 milyon hektardan fazla alanın küle döndüğünü duyurdu.

Kanada'da orman yangınları sürüyor: Binlerce kişi tahliye edildi - 7
Kanada'da orman yangınları sürüyor: Binlerce kişi tahliye edildi - 8
Kanada'da orman yangınları sürüyor: Binlerce kişi tahliye edildi - 9
Kanada'da orman yangınları sürüyor: Binlerce kişi tahliye edildi - 10
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