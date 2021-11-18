Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı

Kanada'nın batısındaki British Columbia eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bölgede bir ayda meydana gelen yağış sadece bir gece içinde düştü. Ordu, gece meydana gelen fırtınadan bu yana mahsur kalan binlerce kişiye yardım etmek için görevlendirildi. Bununla birlikte, meydana gelen toprak kaymasında bir kadın öldü, üç kişi kayboldu. Çiftliklerde mahsur kalan inekler ise jet skilerle kurtarıldı.

Haberler - ntv.com.tr 18.11.2021 - 15:14

Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 1

’nın British Colombia eyaletinde, yetkililerin  beş yüz yılda bir görülebilecek doğa olayı olarak nitelendirdiği sel nedeniyle, olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. 

Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 2

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Yetkililer, şiddetli yağmurların ve toprak kaymalarının yolları tahrip etmesi ve birkaç dağ kasabasını izole etmesi sonrasında bir kişinin öldüğünü doğruladı. En az üç kişinin kayıp olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 3

18 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino, Pasifik Kıyısı eyaletinde yaklaşık 18 bin kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 4

500 YILDA BİR GÖRÜLEN TÜRDEN

Britanya Kolombiyası Eyaleti Başbakanı John Horgan, felaketi 500 yılda bir görülen bir olay olarak nitelendirerek, "Önümüzdeki günlerde daha da fazla ölüm vakasını teyit etmeyi umuyoruz. Seyahat kısıtlamaları getireceğiz ve temel malların, tıbbi ve acil servis gereçlerinin ihtiyacı olan topluluklara ulaşmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 5

Bununla birlikte, bölgedeki sel ve toprak kaymaları, ülkenin en büyük limanı olan Vancouver'a erişimi de keserek, zaten gergin olan küresel tedarik zincirlerini bozdu. Başbakan Justin Trudeau, hükümetinin eyaletin " korkunç bir felaket" olarak adlandırdığı durumdan kurtulmasına yardımcı olacağını söyledi.

Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 6

Öte yandan, sellerden etkilenen bazı kasabalar, sınırlı erişim ve donma sıcaklıklarına sahip uzak dağlık bölgelerde bulunuyor. 

Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 7

Bölgenin acil durum operasyonları sözcüsü Erick Thompson, Vancouver'ın kuzeydoğusundaki Tulameen'de 400 kadar kişinin mahsur kaldığını ve birçoğunun elektriksiz kaldığını söyledi.

Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 8

Thompson, “Biz helikopterler ile onlara yemek dağıtmaya gittik, gerçekten zor bir durumdalar” dedi. 

Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 9

Ayrıca çiftliklerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için de zamana karşı bir yarış sürüyor. Kurtarma ekipleri su yüksekliğinin neredeyse iki metre ulaştığı bölgelerde inekleri jet skilerle kurtarmaya çalışıyor.

Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 10
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 11
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 12
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 13
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 14
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 15
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 16
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 17
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 18
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 19
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 20
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 21
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 22
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 23
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 24
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 25
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 26
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 27
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 28
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 29
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 30
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 31
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 32
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 33
Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı - 34

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