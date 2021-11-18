Kanada'da son 500 yılın felaketi: Selde mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Yetkililer, şiddetli yağmurların ve toprak kaymalarının yolları tahrip etmesi ve birkaç dağ kasabasını izole etmesi sonrasında bir kişinin öldüğünü doğruladı. En az üç kişinin kayıp olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.