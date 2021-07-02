Kanada'da toplu çocuk mezarları protestoları: Kraliçe'nin heykeli yıkıldı

Winnipeg kentindeki Manitoba Yasama Meclisi’nde toplanan yüzlerce protestocu, "Her Çocuk Önemlidir" mitingi sırasında "bir zamanlar çocuktuk" sloganları atarak Kraliçe Victoria ve Kraliçe II. Elizabeth'e ait heykeller de dahil olmak üzere Meclis'te bulunan birkaç heykeli yıktı.