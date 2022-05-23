Kanada'yı fırtına vurdu: 8 kişi hayatını kaybetti

Kanada’nın Ontario ve Quebec eyaletlerinde etkili olan fırtınada 8 kişi yaşamını yitirdi, yüz binlerce ev elektriksiz kaldı.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 23.05.2022 - 00:46

Kanada'yı fırtına vurdu: 8 kişi hayatını kaybetti - 1

 ’nın Ontario ve Quebec eyaletlerinde etkili olan fırtınada 8 kişi hayatını kaybetti.

Ontario Eyalet Polisinden yapılan açıklamada, eyaletin güneyinde ve başkent Ottawa bölgesinde etkili olan fırtınada 7 kişinin devrilen ağaçların altında kalarak öldüğü duyuruldu.

Kanada'yı fırtına vurdu: 8 kişi hayatını kaybetti - 2

Quebec Eyalet Polisi de 1 kadının, Masson-Angers yakınlarındaki Ottawa Nehri'nde alabora olan bir teknede hayatını yitirdiğini açıkladı.

Kanada'yı fırtına vurdu: 8 kişi hayatını kaybetti - 3

YÜZ BİNLERCE EV ELEKTRİKSİZ

Fırtınanın devirdiği ağaçlar, kaldırım ve yolları kapatırken, zarar gören elektrik iletim hatları nedeniyle her iki eyalette yüz binlerce ev elektriksiz kaldı.

Sadece başkent Ottawa’da 200 elektrik direğinin fırtınada devrildiği belirtilirken, kentte yaklaşık 178 bin eve elektrik verilemiyor.

Kanada'yı fırtına vurdu: 8 kişi hayatını kaybetti - 4

Quebec Elektrik İdaresi Hydro Quebec'in internet sitesinden yapılan duyuruda ise, eyalette yaklaşık 370 bin müşterinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Kanada'yı fırtına vurdu: 8 kişi hayatını kaybetti - 5

Devrilen ağaçlar ve elektrik hatları nedeniyle birçok yol da trafiğe kapalı durumda. Halka yapılan çağrıda, belediye çalışanlarının trafik akışını yeniden sağlamalarına yardımcı olmak için evlerinde kalmaları isteniyor.

Kanada'yı fırtına vurdu: 8 kişi hayatını kaybetti - 6

Ontario Elektrik İdaresi Hydro One’dan yapılan açıklamada da, fırtınanın etkili olduğu bölgelerde yaklaşık 270 bin eve elektrik verilemediği duyuruldu.

Kanada'yı fırtına vurdu: 8 kişi hayatını kaybetti - 7

Hydro One’ın açıklamasında, "güç restorasyonuna yardımcı olmak için ek kaynaklar devreye alındı ancak önemli hasar nedeniyle her şeyin eski haline getirilmesi birkaç gün sürecek" denildi.

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