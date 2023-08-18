Kanarya Adaları'nda orman yangını | "Kontrolden çıktı"

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndan Tenerife'de, yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını nedeniyle 5 köy boşaltılmıştı. Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo, yaptığı açıklamada "Yangın kontrolden çıkmış durumda. Tablo çok pozitif görünmüyor." diye konuşmuştu. Orman yangını, adanın kuzeyinde bulunan Aguamansa kasaba sakinlerini de tedirgin ediyor.

Kanarya Adaları'nda orman yangını | "Kontrolden çıktı" - 1

Tenerife Adası'nda çıkan yangını söndürme ve risk altındakileri tahliye çalışmaları sürüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Kanarya Adaları'nda orman yangını | "Kontrolden çıktı" - 2

Devam eden orman yangını, adanın kuzeyinde bulunan Aguamansa kasaba sakinlerini de tedirgin ediyor.

Kanarya Adaları'nda orman yangını | "Kontrolden çıktı" - 3

YANGIN SÜRERKEN VATANDAŞLAR ETKİLERİ AZALTMAK İÇİN TEDBİRLER ALIYOR

Dağın yamaçlarından evlerin bulunduğu bölgeye doğru yaklaşan yangın karşında halk tedbirler alarak etkileri azaltmaya çalışıyor.

Kanarya Adaları'nda orman yangını | "Kontrolden çıktı" - 4

Yangının etkisi altında kalmamak için kasaba sakinleri, evlerinin çevresinde soğutma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kanarya Adaları'nda orman yangını | "Kontrolden çıktı" - 5

Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo, basına yaptığı açıklamada, "Yangın kontrolden çıkmış durumda. Tablo çok pozitif görünmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kanarya Adaları'nda orman yangını | "Kontrolden çıktı" - 6

Bunun son 40 yılın "en kötü orman yangını" olduğunu söyleyen Clavijo, yangın söndürme çalışmalarının son derece zor ilerlediğini çünkü orman yangınının tahminlerin aksine "kendi iklimini" yarattığını belirtmişti.

Kanarya Adaları'nda orman yangını | "Kontrolden çıktı" - 7

Tenerife'deki yangını kısa sürede söndürmenin "kritik" olduğunu vurgulayan Clavijo, pazar gününe kadar her geçen gün havanın daha da ısınacağını söylemişti.

Kanarya Adaları'nda orman yangını | "Kontrolden çıktı" - 8

Önceki gün yangının tehdit oluşturduğu Arrate, Chivisaya, Media Montana, Ajafona ve Las Lagunetas köylerinin önlem olarak tahliye edilmesinin yanı sıra adanın kuzey kesimlerindeki dağlara giden yolların da geçici süreliğine kapatıldığı bildirildi.

DAHA FAZLA GÖSTER