Kanarya Adaları'nda orman yangını | "Kontrolden çıktı"
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndan Tenerife'de, yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını nedeniyle 5 köy boşaltılmıştı. Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo, yaptığı açıklamada "Yangın kontrolden çıkmış durumda. Tablo çok pozitif görünmüyor." diye konuşmuştu. Orman yangını, adanın kuzeyinde bulunan Aguamansa kasaba sakinlerini de tedirgin ediyor.
Tenerife Adası'nda çıkan yangını söndürme ve risk altındakileri tahliye çalışmaları sürüyor.