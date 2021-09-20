Kanarya Adaları'ndaki Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti: 5 bin kişi tahliye ediliyor

İspanyol basınının yerel kaynaklara dayandırarak verdiği haberlerde, yanardağ etrafındaki El Paso, Tazacorte, Los Llanos de Aridane, El Paraiso, Alcala gibi bazı yerleşim yerlerindeki 5 bin kadar kişinin jandarma tarafından yürütülen çalışmalarla tahliye edilmeye başlandığı kaydedildi.