Kandırılıp zorla dolandırıyorlar: Sınır kasabasındaki "cehennem"
Dünyanın dört bir yanından 7 binden fazla kişinin, iş bahanesiyle kandırılarak Myanmar'ın bir sınır kasabasında tutulduğu ortaya çıktı. Bir an önce evlerine dönmeyi bekleyen bu kişiler sahte aşklar, sahte yatırım teklifleri ve yasadışı kumar planları yoluyla dünyanın dört bir yanındaki insanları finansal olarak sömürüyor.
Myanmar'daki dolandırılıcık merkezi, binlerce kişinin kandırılarak çalışmak için getirilmesi nedeniyle baskı altında.
Ülkelerine geri gönderilmeyi bekleyen bu kişiler, genellikle sahte bahanelerle Myanmar, Kamboçya ve Laos'taki dolandırıcılık merkezlerinde çalışmak üzere kandırılıyor ve burada sahte aşklar, sahte yatırım teklifleri ve yasadışı kumar planları yoluyla dünyanın dört bir yanındaki insanları finansal olarak sömürüyorlar.
Birçoğu kendilerini sanal köleliğin içinde kapana kısılmış buluyor.