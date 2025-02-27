Kandırılıp zorla dolandırıyorlar: Sınır kasabasındaki "cehennem"

ELEKTRİK, İNTERNET VE GAZI KESTİLER

Tayland, Myanmar ve Çin'den yetkililerin, olası bir insani krizle ilgili korkular artarken, baskının lojistiğini ele almak üzere önümüzdeki hafta bir araya gelmeleri bekleniyor.

Tayland Savunma Bakanlığı sözcüsü Thanathip Sawangsang, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, karışıklığı önlemek için geri dönüşler için kılavuzlar oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Tayland'ın baskısının bir parçası olarak, ulusal güvenliği gerekçe göstererek Myanmar'da sınır boyunca dolandırıcılık merkezlerinin bulunduğu bazı bölgelere elektrik, internet ve gaz tedarikini de kesti.