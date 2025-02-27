Kandırılıp zorla dolandırıyorlar: Sınır kasabasındaki "cehennem"

Dünyanın dört bir yanından 7 binden fazla kişinin, iş bahanesiyle kandırılarak Myanmar'ın bir sınır kasabasında tutulduğu ortaya çıktı. Bir an önce evlerine dönmeyi bekleyen bu kişiler sahte aşklar, sahte yatırım teklifleri ve yasadışı kumar planları yoluyla dünyanın dört bir yanındaki insanları finansal olarak sömürüyor.

Kandırılıp zorla dolandırıyorlar: Sınır kasabasındaki "cehennem" - 1

Myanmar'daki dolandırılıcık merkezi, binlerce kişinin kandırılarak çalışmak için getirilmesi nedeniyle baskı altında.

Ülkelerine geri gönderilmeyi bekleyen bu kişiler, genellikle sahte bahanelerle Myanmar, Kamboçya ve Laos'taki dolandırıcılık merkezlerinde çalışmak üzere kandırılıyor ve burada sahte aşklar, sahte yatırım teklifleri ve yasadışı kumar planları yoluyla dünyanın dört bir yanındaki insanları finansal olarak sömürüyorlar.

Birçoğu kendilerini sanal köleliğin içinde kapana kısılmış buluyor.

DÜNYA HABERLERİ

Kandırılıp zorla dolandırıyorlar: Sınır kasabasındaki "cehennem" - 2

YARIDAN FAZLASI ÇİNLİ

Bekleyen 7 bin işinin yarısından fazlası Çinli, geri kalanı ise farklı ülkelerden.

Geçen hafta dört gün boyunca 600'den fazla Çinli ülkelerine geri gönderildi.

Sayının çokluğu nedeniyle Tayland, Çin'e dönüş işlemlerinin çoğunun Pekin tarafından yürütülmesine izin veriyor. Çin 16 uçak kiraladı.

Bu ayın başlarında, Etiyopya'dan Brezilya'ya ve Filipinler'e kadar 20 ülkeden yaklaşık 260 kişi, baskıların bir parçası olarak Myanmar'dan Tayland'ın gözetimine geçti.

Kandırılıp zorla dolandırıyorlar: Sınır kasabasındaki "cehennem" - 3

TABELALARLA UYARIYORLAR

Taylandlı yetkililer, 100'den fazla kişinin Tayland'da ülkelerine geri gönderilmeyi beklediğini söyledi.

Birçoğu, şu anda kitlesel geri dönüş çabalarının merkezi olan Mae Sot üzerinden Myanmar'a kaçırıldı.

Mae Sot'a giden yol üzerindeki kontrol noktalarında Taylandlıları ve yabancıları Myanmar sınırında çalıştırılmak üzere kaçırılma riskine karşı uyaran Tayca, İngilizce ve Çince tabelalar bulunuyor. 

Kandırılıp zorla dolandırıyorlar: Sınır kasabasındaki "cehennem" - 4

ELEKTRİK, İNTERNET VE GAZI KESTİLER

Tayland, Myanmar ve Çin'den yetkililerin, olası bir insani krizle ilgili korkular artarken, baskının lojistiğini ele almak üzere önümüzdeki hafta bir araya gelmeleri bekleniyor.

Tayland Savunma Bakanlığı sözcüsü Thanathip Sawangsang, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, karışıklığı önlemek için geri dönüşler için kılavuzlar oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Tayland'ın baskısının bir parçası olarak, ulusal güvenliği gerekçe göstererek Myanmar'da sınır boyunca dolandırıcılık merkezlerinin bulunduğu bazı bölgelere elektrik, internet ve gaz tedarikini de kesti.

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