Kanser bağırsaklarından karaciğerine yayılmış: Doktorların fark etmediği belirti
İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan iki çocuk annesi Vicki Steyert, ilk belirtileri fark ettiğinde 33 yaşındaydı. Doktorları, genç yaşını gerekçe göstererek bağırsak kanseri olasılığını düşük buldu ancak genç kadın daha sonra ileri evre bağırsak kanseri olduğunu öğrendi.
Genç kadın günde on kez tuvalete gitmek zorunda kalıyor, hatta zaman zaman kanamalı dışkı gözlemliyordu. Bu belirtilerle aile hekimine başvurdu ancak yapılan testlerin tümü temiz çıktı. Doktorları, genç yaşını gerekçe göstererek bağırsak kanseri olasılığını düşük buldu ve irritabl bağırsak sendromu teşhisi koydu.
Hamileliğinin yedinci haftasında özel bir uzmana başvuran Vicki, burada da benzer bir yanıt aldı. Hatta bağırsak kanseri olabileceğini kendi gündeme getirdiğinde, doktoru “O zaman kilo kaybı ve sarılık gibi belirtiler de olurdu” diyerek olasılığı dışladı.