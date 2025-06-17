Kanser bağırsaklarından karaciğerine yayılmış: Doktorların fark etmediği belirti

İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan iki çocuk annesi Vicki Steyert, ilk belirtileri fark ettiğinde 33 yaşındaydı. Doktorları, genç yaşını gerekçe göstererek bağırsak kanseri olasılığını düşük buldu ancak genç kadın daha sonra ileri evre bağırsak kanseri olduğunu öğrendi.

Kanser bağırsaklarından karaciğerine yayılmış: Doktorların fark etmediği belirti - 1

Genç kadın günde on kez tuvalete gitmek zorunda kalıyor, hatta zaman zaman kanamalı dışkı gözlemliyordu. Bu belirtilerle aile hekimine başvurdu ancak yapılan testlerin tümü temiz çıktı. Doktorları, genç yaşını gerekçe göstererek bağırsak kanseri olasılığını düşük buldu ve irritabl bağırsak sendromu teşhisi koydu.

Hamileliğinin yedinci haftasında özel bir uzmana başvuran Vicki, burada da benzer bir yanıt aldı. Hatta bağırsak kanseri olabileceğini kendi gündeme getirdiğinde, doktoru “O zaman kilo kaybı ve sarılık gibi belirtiler de olurdu” diyerek olasılığı dışladı.


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Kanser bağırsaklarından karaciğerine yayılmış: Doktorların fark etmediği belirti - 2

Ancak doğumdan altı hafta sonra geçirdiği bir taramada karaciğerinde anormallikler tespit edildi. Bilgisayarlı tomografi ve kolonoskopi sonucunda Vicki'ye ileri evre bağırsak kanseri teşhisi kondu. Kanser karaciğerine yayılmıştı ve doktorlar tedavinin yalnızca palyatif olabileceğini söyledi.


Kanser bağırsaklarından karaciğerine yayılmış: Doktorların fark etmediği belirti - 3

İki küçük oğluna rağmen hayattan kopmayan Vicki, 2021'de kemoterapiye ve hedefe yönelik bir ilaç olan panitumumab tedavisine başladı. Altı ay gibi kısa bir sürede kanındaki kanser bulguları neredeyse sıfırlandı. Ancak karaciğerindeki tümör yoğunluğu nedeniyle cerrahi müdahale hâlâ mümkün görünmüyordu.


Kanser bağırsaklarından karaciğerine yayılmış: Doktorların fark etmediği belirti - 4

Tam da bu noktada Vicki’ye bir umut doğdu. Norveç’te geliştirilen ve İngiltere’de henüz deneme aşamasında olan karaciğer nakli yöntemiyle tedavi şansı yakaladı. Uygunluk kriterlerini karşılayan Vicki, 2024 yazında ameliyat oldu. İngiltere’de bu yöntemi deneyen ikinci hasta oldu.

Bugün, neredeyse bir yıl sonra Vicki kanserden tamamen kurtuldu. “Kanser dünyasında kimse ‘tedavi’ kelimesini kolayca kullanmaz, ama umarım benim için bu kez durum farklıdır” diyen Vicki, hâlâ üç ayda bir kontrole gidiyor ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanıyor.


Kanser bağırsaklarından karaciğerine yayılmış: Doktorların fark etmediği belirti - 5

Şimdi ailesiyle yaz tatili planları yapan Vicki, yaşadıklarının özellikle genç hastalar için önemli bir uyarı olduğunu düşünüyor. “Keşke daha erken daha çok ısrar etseydim. Kendi savunucunuz olmalısınız. Araştırın, sorun, takip edin” diyor.


Kanser bağırsaklarından karaciğerine yayılmış: Doktorların fark etmediği belirti - 6

Uzmanlar ise, bağırsak kanserinin artık sadece yaşlılara özgü bir hastalık olmadığını vurguluyor. 1990’lardan bu yana 25-49 yaş arası bireylerde bağırsak kanseri vakalarında yüzde 52 artış görüldü. Bu genç yaş grubunda hastalık genellikle ileri evrede teşhis ediliyor.

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