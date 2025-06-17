Kanser bağırsaklarından karaciğerine yayılmış: Doktorların fark etmediği belirti

Tam da bu noktada Vicki’ye bir umut doğdu. Norveç’te geliştirilen ve İngiltere’de henüz deneme aşamasında olan karaciğer nakli yöntemiyle tedavi şansı yakaladı. Uygunluk kriterlerini karşılayan Vicki, 2024 yazında ameliyat oldu. İngiltere’de bu yöntemi deneyen ikinci hasta oldu.



Bugün, neredeyse bir yıl sonra Vicki kanserden tamamen kurtuldu. “Kanser dünyasında kimse ‘tedavi’ kelimesini kolayca kullanmaz, ama umarım benim için bu kez durum farklıdır” diyen Vicki, hâlâ üç ayda bir kontrole gidiyor ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanıyor.





