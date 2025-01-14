'Kanser hastası Brad Pitt' tuzağına düştü: Kocasından boşandı, 800 bin euro kaptırdı

Fransa'da Brad Pitt ile çıktığına inanan bir kadın milyoner kocasından boşanarak "kanser tedavisi" gördüğüne inandığı bir dolandırıcıya binlerce euro para gönderdi. 53 yaşındaki iç mimar Anne, sosyal medyada tanıştığı ve Brad Pitt olduğunu sandığı dolandırıcıya tam 830 bin euro kaptırdı. Sahte “Brad Pitt”, kanser tedavisi, gümrük vergisi ve lüks hediye masrafları gibi bahaneler ile Anne’den yüz binlerce euro talep etti. Fransız kadının dolandırıldığının farkına varması tam sekiz ay sürdü. Kandırılan mağdur şu anda şiddetli depresyon nedeniyle klinik tedavi görüyor. Bu olay, Fransa'nın en büyük aşk dolandırıcılığı olarak kayıtlara geçti.

'Kanser hastası Brad Pitt' tuzağına düştü: Kocasından boşandı, 800 bin euro kaptırdı - 1

YÜZ BİNLERCE EURO KAPTIRDI

Fransa'da Anne isimli 53 yaşındaki bir kadın sosyal medya üzerinden kendini ünlü oyuncu Brad Pitt olarak tanıtan bir dolandırıcı tarafından 830 bin euro dolandırıldı.

Brad Pitt ile çıktığına inanan ve onunla birlikte olmak için hayatını altüst eden Fransız kadın, dolandırıldığını öğrendiğinde dünyası başına yıkıldı.

DÜNYA HABERLERİ

'Kanser hastası Brad Pitt' tuzağına düştü: Kocasından boşandı, 800 bin euro kaptırdı - 2

ÖNCE ANNESİNDEN SONRA BRAD PITT'TEN MESAJ

Her şey Şubat 2023'te Pitt'in annesi gibi davranan dolandırıcıdan aldığı Facebook mesajıyla başladı.

Daha sonra Anne, ünlü oyuncuyu taklit eden dolandırıcıdan bir mesaj aldı.

'Kanser hastası Brad Pitt' tuzağına düştü: Kocasından boşandı, 800 bin euro kaptırdı - 3

YAPAY ZEKA VİDEOLARINI YOLLADI

Mağdur, sahte Pitt ile yalnızca kısa mesaj yoluyla iletişim kurduğunu, çünkü Pitt'in telefon görüşmeleri için asla müsait olmadığını söyledi.

Ancak dolandırıcı, Anne'i oyalamak için oyuncunun yapay zeka tarafından oluşturulmuş videolarını gönderdi.

'Kanser hastası Brad Pitt' tuzağına düştü: Kocasından boşandı, 800 bin euro kaptırdı - 4

MİLYONER KOCASINDAN BOŞANDI

Aylar sonra dolandırıcı Anne'e evlenme teklif etti ve bu da Fransız kadının milyoner kocasından boşanmasına neden oldu.

Sahte “Brad Pitt”, kanser tedavisi, gümrük vergisi ve lüks hediye masrafları gibi bahanelerle Anne’den yüz binlerce euro talep etti.

Anne, evlilik teklifleri ve video montajlarla inandırıcı hale getirilen bu sahte ilişkiye kendini kaptırdı. Dolandırıcılığın farkına varması tam sekiz ay sürdü.

'Kanser hastası Brad Pitt' tuzağına düştü: Kocasından boşandı, 800 bin euro kaptırdı - 5

BÖBREK KANSERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Eşiyle boşanan Anne, bu süreçte yaklaşık 800 bin euro tazminat aldı.

Bunu öğrenen dolandırıcı, böbrek kanseri olduğunu ve tedavi masraflarını karşılayamadığını söyleyerek Anne’dan para istemeye başladı.

Pitt'in yapay zeka tarafından oluşturulan hastane yatağındaki fotoğraf ve videolarını gönderdi.

'Kanser hastası Brad Pitt' tuzağına düştü: Kocasından boşandı, 800 bin euro kaptırdı - 6

GERÇEK SEVGİLİSİNİ GÖRÜP KANDIRILDIĞINI ANLADI

Fransız kadın, gerçek Brad Pitt'in yeni kız arkadaşı Ines de Ramon ile fotoğraflarını gördükten sonra kandırıldığının farkına vardı.

Anne, 2024'te bir şikayette bulunarak dünyasını altüst eden bir dava açtı.

Polis dolandırıcıyı aramaya devam ederken, Anne'in ise şu anda bir klinikte şiddetli depresyon tedavisi gördüğü belirtildi.

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