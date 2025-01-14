'Kanser hastası Brad Pitt' tuzağına düştü: Kocasından boşandı, 800 bin euro kaptırdı
Fransa'da Brad Pitt ile çıktığına inanan bir kadın milyoner kocasından boşanarak "kanser tedavisi" gördüğüne inandığı bir dolandırıcıya binlerce euro para gönderdi. 53 yaşındaki iç mimar Anne, sosyal medyada tanıştığı ve Brad Pitt olduğunu sandığı dolandırıcıya tam 830 bin euro kaptırdı. Sahte “Brad Pitt”, kanser tedavisi, gümrük vergisi ve lüks hediye masrafları gibi bahaneler ile Anne’den yüz binlerce euro talep etti. Fransız kadının dolandırıldığının farkına varması tam sekiz ay sürdü. Kandırılan mağdur şu anda şiddetli depresyon nedeniyle klinik tedavi görüyor. Bu olay, Fransa'nın en büyük aşk dolandırıcılığı olarak kayıtlara geçti.
YÜZ BİNLERCE EURO KAPTIRDI
Fransa'da Anne isimli 53 yaşındaki bir kadın sosyal medya üzerinden kendini ünlü oyuncu Brad Pitt olarak tanıtan bir dolandırıcı tarafından 830 bin euro dolandırıldı.
Brad Pitt ile çıktığına inanan ve onunla birlikte olmak için hayatını altüst eden Fransız kadın, dolandırıldığını öğrendiğinde dünyası başına yıkıldı.