Kanser hastası olmayanlara yıllarca kemoterapi: "Bu süreç uzun ve işkence gibiydi"
ABD'nin Montana eyaletinde yaşanan olay, tıbbi skandallar arasında yerini aldı. Bir doktorun, kanser teşhisi koyduğu hastaları gereksiz yere yıllarca kemoterapiye maruz bıraktığı iddia ediliyor. Üstelik bu yanlış tedaviler, birçok hastanın hayatını altüst etti.
Akciğer kanseri teşhisi konan Scot Warwick, yıllarca kemoterapi aldı, ameliyat edildi ve deneysel tedavilere katlandı. Ancak 51 yaşında akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti.