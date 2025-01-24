Kanser hastası olmayanlara yıllarca kemoterapi: "Bu süreç uzun ve işkence gibiydi"

ABD'nin Montana eyaletinde yaşanan olay, tıbbi skandallar arasında yerini aldı. Bir doktorun, kanser teşhisi koyduğu hastaları gereksiz yere yıllarca kemoterapiye maruz bıraktığı iddia ediliyor. Üstelik bu yanlış tedaviler, birçok hastanın hayatını altüst etti.

Kanser hastası olmayanlara yıllarca kemoterapi: "Bu süreç uzun ve işkence gibiydi" - 1

Akciğer kanseri teşhisi konan Scot Warwick, yıllarca kemoterapi aldı, ameliyat edildi ve deneysel tedavilere katlandı. Ancak 51 yaşında akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti.

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Kanser hastası olmayanlara yıllarca kemoterapi: "Bu süreç uzun ve işkence gibiydi" - 2

Yapılan otopsi sonucunda, Warwick’in aslında hiç kanser olmadığı ortaya çıktı. Doktorun uyguladığı tedaviler ise akciğerlerinde onarılamaz hasara neden olmuştu.


Kanser hastası olmayanlara yıllarca kemoterapi: "Bu süreç uzun ve işkence gibiydi" - 3

Scot’ın ailesi, bu gerçeği öğrendiğinde şok ve öfkeyle doldu. Eşi Lisa Warwick, “Çocuklarım babalarını, ben ise hayat arkadaşımı kaybettim. Bu süreç uzun ve işkence gibiydi” diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi. Aile, hastaneye dava açtı ve bir uzlaşma sağlandı.


Kanser hastası olmayanlara yıllarca kemoterapi: "Bu süreç uzun ve işkence gibiydi" - 4

YANLIŞ TEDAVİ YILLARDA DEVAM ETTİ

Benzer bir durum, Dr. Weiner’ın diğer hastası Anthony Olson’un da başına geldi. 33 yaşında kan kanseri teşhisi konan Olson, tam dokuz yıl boyunca gereksiz kemoterapi gördü. Tedavinin yan etkileri nedeniyle dişlerini kaybetti, kronik yorgunlukla mücadele etti ve sürekli kan nakline ihtiyaç duydu.


Kanser hastası olmayanlara yıllarca kemoterapi: "Bu süreç uzun ve işkence gibiydi" - 5

Dr. Weiner’ın görevden alınmasının ardından yapılan incelemelerde, Olson’un hiçbir zaman kanser olmadığı anlaşıldı. Tedaviler durduruldu ve Olson ailesi de dava açarak hastane ile anlaşmaya vardı.


Kanser hastası olmayanlara yıllarca kemoterapi: "Bu süreç uzun ve işkence gibiydi" - 6

ProPublica'nın araştırmasında altı çizilen diğer detaylarda, Dr. Weiner'ın 'ağır hastaların ölümünü kolaylaştırmak için yüksek dozda sakinleştirici ilaçlar verdiği, oysa bu hastaların aslında ölüme yakın olmayabileceği' iddia ediliyor.


Kanser hastası olmayanlara yıllarca kemoterapi: "Bu süreç uzun ve işkence gibiydi" - 7

Haberde ayrıca 'hastalara danışmadan yaşam sonu planlarını değiştirdiği, ihtiyacı olmayan hastalara yüksek dozda opioid reçete ettiği ve çoğu zaman yaptığı işi belgelendirmediği' bilgileri yer alıyor.


Kanser hastası olmayanlara yıllarca kemoterapi: "Bu süreç uzun ve işkence gibiydi" - 8

Dr. Weiner’ın davası bir yargıç tarafından reddedilse de temyiz başvurusu eyalet Yüksek Mahkemesi’nde bekliyor.


Kanser hastası olmayanlara yıllarca kemoterapi: "Bu süreç uzun ve işkence gibiydi" - 9

Bu olay, hem tıbbi hataların hem de sağlık sistemindeki denetim eksikliklerinin ne kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Daily Mail'in 'These men endured years of brutal chemotherapy for cancer they never had... due to doctor's fatal errors' başlıklı haberinden derlendi.

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