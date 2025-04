Kanser memesinden tüm vücuduna yayılmış; 35 yaşındaki kadın hastalığın nedenini açıkladı: "Sessiz bir katil"

Meme kanseri, Birleşik Krallık’ta en sık görülen kanser türü. Her yıl yaklaşık 56 bin kişiye meme kanseri teşhisi konuyor. Bu da günlük ortalama 150 yeni vaka anlamına geliyor.



Vakaların büyük çoğunluğu kadınlarda görülse de, her yıl yaklaşık 370 erkek de meme kanseri tanısı alıyor. Meme kanseri nedeniyle yılda ortalama 11.500 kişi hayatını kaybediyor ve bu rakam, kadınlarda kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada yer alıyor.



Uzmanlar, özellikle 50-71 yaş aralığındaki kadınların her üç yılda bir yapılan NHS meme taramalarına katılmalarını öneriyor.