Kanser memesinden tüm vücuduna yayılmış; 35 yaşındaki kadın hastalığın nedenini açıkladı: "Sessiz bir katil"

Yaygın ve agresif bir meme kanseri teşhisi konulan 37 yaşındaki Bisma Lalji, sağlığını kaybetmesinde yaşam tarzının büyük rol oynadığını söylüyor. Kaliforniya’da yaşayan genç kadın, hastalığın omurga, kemikler ve karaciğere kadar yayıldığını belirtiyor.

Kanser memesinden tüm vücuduna yayılmış; 35 yaşındaki kadın hastalığın nedenini açıkladı: "Sessiz bir katil" - 1

Finans sektöründe yüksek tempolu bir işte çalışan Lalji, Şubat 2023’te omurgasında başlayan ani ve şiddetli bir ağrının ardından kansere yakalandığını öğrendi. Yapılan tetkiklerde, kanserin sağ memesindeki 1 cm’lik bir tümörden yayıldığı ortaya çıktı.

Hastalığın teşhisi konulduğunda hamile olduğunu da açıklayan Lalji, “Yaşamak istiyorsam hamileliğimi sonlandırmak zorundaydım” diyerek, yaşadığı zor kararı gözyaşları içinde anlattı.

Instagram’da yaklaşık 45 bin takipçiye sahip olan Lalji, kanserin şu anda uygulanan ilaç tedavisiyle stabil durumda olduğunu söylüyor. Ancak onun asıl mesajı, özellikle genç ve yoğun tempoda çalışanlara yönelik: "Durun ve bedeninizi dinleyin."


DÜNYA HABERLERİ

Kanser memesinden tüm vücuduna yayılmış; 35 yaşındaki kadın hastalığın nedenini açıkladı: "Sessiz bir katil" - 2

"KRONİK STRES SESSİZ BİR KATİL"

Lalji, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, stresin sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor:

“Geceler boyu uyanık kalıyordum, kafein ve adrenalinle yaşıyor, yemek yemeye bile zor vakit ayırıyordum. Uyku ise hiç yoktu. Bu yaşam tarzının kanserime katkıda bulunduğunu artık biliyorum.”

“Kronik stres, hormonlarınızı altüst eder, bağışıklık sisteminizi çökertebilir. Sürekli ‘savaş ya da kaç’ modunda olduğunuzda, vücudunuzun iyileşme şansı kalmaz.”


Kanser memesinden tüm vücuduna yayılmış; 35 yaşındaki kadın hastalığın nedenini açıkladı: "Sessiz bir katil" - 3

Lalji, boşanma süreciyle birlikte hem özel hem de iş hayatının baskısının ağırlaştığını ve buna rağmen kendisini dinlendirmek yerine çalışmaya devam ettiğini anlatıyor.
“Keşke zamanında yavaşlasaydım. Keşke uykusuzluğu bir başarı gibi görmeseydim. Lütfen beni dinleyin, sağlığınız bu koşturmacaya değmez. Sağlığınıza zaman ayırmazsanız, bir gün hastalığınıza zaman ayırmak zorunda kalırsınız.”


Kanser memesinden tüm vücuduna yayılmış; 35 yaşındaki kadın hastalığın nedenini açıkladı: "Sessiz bir katil" - 4

UZMANLAR STRES KONUSUNDA UYARIYOR?

Bisma Lalji stresin kansere yol açtığını düşünse de, uzmanlar bu konuda daha temkinli. İngiliz yardım kuruluşu Cancer Research UK, stres ile kanser arasında doğrudan bir bağlantı kuran net bilimsel bulgular olmadığını bildiriyor.

100.000 kadın üzerinde yapılan bir araştırmada da stresin kanser riskini artırdığına dair güçlü bir kanıt bulunmadı. Ancak kuruluş, stresin dolaylı etkilerinin altını çiziyor: Artan sigara ve alkol tüketimi ile sağlıksız beslenme alışkanlıkları, kanser riskini ciddi şekilde artırabiliyor.


Kanser memesinden tüm vücuduna yayılmış; 35 yaşındaki kadın hastalığın nedenini açıkladı: "Sessiz bir katil" - 5

Meme kanseri, Birleşik Krallık’ta en sık görülen kanser türü. Her yıl yaklaşık 56 bin kişiye meme kanseri teşhisi konuyor. Bu da günlük ortalama 150 yeni vaka anlamına geliyor.

Vakaların büyük çoğunluğu kadınlarda görülse de, her yıl yaklaşık 370 erkek de meme kanseri tanısı alıyor. Meme kanseri nedeniyle yılda ortalama 11.500 kişi hayatını kaybediyor ve bu rakam, kadınlarda kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada yer alıyor.

Uzmanlar, özellikle 50-71 yaş aralığındaki kadınların her üç yılda bir yapılan NHS meme taramalarına katılmalarını öneriyor.


Kanser memesinden tüm vücuduna yayılmış; 35 yaşındaki kadın hastalığın nedenini açıkladı: "Sessiz bir katil" - 6

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Meme kanserinde hayatta kalma oranı, teşhis evresine göre değişiklik gösteriyor. Genel verilere göre, her dört kadından üçü, teşhis sonrası en az 10 yıl hayatta kalabiliyor. Bu oran, düzenli tarama programları ve artan farkındalık sayesinde son 50 yılda iki katına çıktı.

Uzmanlar, kadınların düzenli olarak memelerini kontrol etmelerini ve şu belirtilere dikkat etmelerini tavsiye ediyor:

  • Memede veya koltuk altında kitle, şişlik
  • Meme şeklinde veya boyutunda değişiklik
  • Meme ucundan gelen kanlı akıntı
  • Ciltte ya da meme ucunda görünüm değişikliği
  • Kalıcı ağrılar

    Bu belirtiler her zaman kanser anlamına gelmese de, erken teşhis için mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.
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