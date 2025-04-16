Kanser memesinden tüm vücuduna yayılmış; 35 yaşındaki kadın hastalığın nedenini açıkladı: "Sessiz bir katil"

Finans sektöründe yüksek tempolu bir işte çalışan Lalji, Şubat 2023’te omurgasında başlayan ani ve şiddetli bir ağrının ardından kansere yakalandığını öğrendi. Yapılan tetkiklerde, kanserin sağ memesindeki 1 cm’lik bir tümörden yayıldığı ortaya çıktı.



Hastalığın teşhisi konulduğunda hamile olduğunu da açıklayan Lalji, “Yaşamak istiyorsam hamileliğimi sonlandırmak zorundaydım” diyerek, yaşadığı zor kararı gözyaşları içinde anlattı.



Instagram’da yaklaşık 45 bin takipçiye sahip olan Lalji, kanserin şu anda uygulanan ilaç tedavisiyle stabil durumda olduğunu söylüyor. Ancak onun asıl mesajı, özellikle genç ve yoğun tempoda çalışanlara yönelik: "Durun ve bedeninizi dinleyin."





