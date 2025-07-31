Kanser riskini yüzde 41 artırdığı ortaya çıktı

Chongqing Üniversitesi'nden Dr. Kanran Wang, “Farklı topluluklar ve koşullarda daha fazla araştırma yapılması gerekse de, bu bulgular aşırı işlenmiş gıda tüketiminin sınırlandırılmasının sağlık açısından faydalı olabileceğini gösteriyor” dedi.

Verilere göre İngiliz halkı, ABD’den sonra dünyada en fazla aşırı işlenmiş gıda tüketen ülke konumunda. Bu ürünlerin Birleşik Krallık’ta ortalama bireylerin günlük diyetinin yarısından fazlasını oluşturduğu tahmin ediliyor. Ancak birçok kişi, işlenmiş gıda kategorisinin tam olarak neyi kapsadığını bilmiyor.