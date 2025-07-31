Kanser riskini yüzde 41 artırdığı ortaya çıktı

Yeni bir araştırma, aşırı işlenmiş gıdaların, kanser riskini yüzde 41 oranında artırabildiğini ortaya koydu. En çok tüketilen aşırı işlenmiş gıdalar arasında ise sosis, hamburger, gazlı içecekler, paketli ekmek ve tatlı atıştırmalıklar bulunuyor.

Kanser riskini yüzde 41 artırdığı ortaya çıktı - 1

Ses getiren çalışmada 100 binden fazla Amerikalı, yaklaşık 10 yıl boyunca takip edildi. Katılımcıların ortalama yaşı 63’tü. Araştırma süresince iki bine yakın kişide akciğer kanseri gelişti. Aşırı işlenmiş gıdaları en çok tüketen kişilerde, en az tüketenlere göre akciğer kanserine yakalanma ihtimali yüzde 41 daha fazlaydı.

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Kanser riskini yüzde 41 artırdığı ortaya çıktı - 2

HANGİ GIDALAR AŞIRI İŞLENMİŞ SAYILIYOR?

Birçok endüstriyel işlemden geçen ve katkı maddeleri içeren ürünler, ''aşırı işlenmiş gıda'' kategorisine giriyor. Bu ürünlerin içerisinde koruyucular, emülgatörler, yapay tat ve renklendiriciler yer alıyor. Katkı maddeleri, ürünün raf ömrünü uzatmak ve tat ya da dokusunu iyileştirmek amacıyla kullanılıyor.

Kanser riskini yüzde 41 artırdığı ortaya çıktı - 3

En çok tüketilen aşırı işlenmiş ürünler arasında ise sosis, hamburger, gazlı içecekler, paketli ekmek ve tatlı atıştırmalıklar bulunuyor. Market sandviçleri, instant noodle’lar, cipsler, kahvaltılık gevrekler ve dondurmalar da bu gruba dahil.

Kanser riskini yüzde 41 artırdığı ortaya çıktı - 4

Chongqing Üniversitesi'nden Dr. Kanran Wang, “Farklı topluluklar ve koşullarda daha fazla araştırma yapılması gerekse de, bu bulgular aşırı işlenmiş gıda tüketiminin sınırlandırılmasının sağlık açısından faydalı olabileceğini gösteriyor” dedi. 

Verilere göre İngiliz halkı, ABD’den sonra dünyada en fazla aşırı işlenmiş gıda tüketen ülke konumunda. Bu ürünlerin Birleşik Krallık’ta ortalama bireylerin günlük diyetinin yarısından fazlasını oluşturduğu tahmin ediliyor. Ancak birçok kişi, işlenmiş gıda kategorisinin tam olarak neyi kapsadığını bilmiyor.

Kanser riskini yüzde 41 artırdığı ortaya çıktı - 5

Mirror'da yayınlanan araştırmada, katılımcıların günde ortalama 3 porsiyona yakın UPF tükettiği, bazı bireylerde bu sayının günde 6 porsiyona kadar çıktığı tespit edildi.

Kanser riskini yüzde 41 artırdığı ortaya çıktı - 6

NEDENSELLİK KANITLANAMADI

Araştırmacılar, bulguların sigara kullanımı gibi bazı değişkenlere göre düzenlendiğini ancak sigara içme yoğunluğunun dikkate alınmadığını belirtti. Çalışmanın gözlemsel nitelikte olduğu ve dolayısıyla doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurulamayacağı vurgulandı. Sonuçlar, Thorax adlı bilimsel dergide okuyucuyla buluştu.

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