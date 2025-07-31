Kanser riskini yüzde 41 artırdığı ortaya çıktı
Yeni bir araştırma, aşırı işlenmiş gıdaların, kanser riskini yüzde 41 oranında artırabildiğini ortaya koydu. En çok tüketilen aşırı işlenmiş gıdalar arasında ise sosis, hamburger, gazlı içecekler, paketli ekmek ve tatlı atıştırmalıklar bulunuyor.
Ses getiren çalışmada 100 binden fazla Amerikalı, yaklaşık 10 yıl boyunca takip edildi. Katılımcıların ortalama yaşı 63’tü. Araştırma süresince iki bine yakın kişide akciğer kanseri gelişti. Aşırı işlenmiş gıdaları en çok tüketen kişilerde, en az tüketenlere göre akciğer kanserine yakalanma ihtimali yüzde 41 daha fazlaydı.