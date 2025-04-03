Kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltmak mümkün: 2 gün ve 150 dakika kuralı

Yeni yayımlanan bir araştırma, haftada yalnızca iki gün egzersiz yapmanın, kanser ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına karşı koruyucu etkiler sağladığını öne sürdü. Dünya çapında bir grup araştırmacı, iki gün boyunca toplamda 150 dakika orta ya da yoğun fiziksel aktivite yapmanın, haftalık egzersiz yapmanın sağladığı sağlık yararlarını aynen sunduğunu keşfetti.

Kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltmak mümkün: 2 gün ve 150 dakika kuralı - 1

Araştırmaya göre, sadece iki gün egzersiz yapan kişilerin tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin %32, kalp damar hastalıklarından ölüm riskinin %31 ve kanserden ölüm riskinin %21 daha düşük olduğu görüldü. Amerikan Kalp Derneği, yetişkinlerin haftada 150 dakika orta yoğunlukta aerobik egzersiz yapmalarını öneriyor. Ancak bu yeni çalışma, bu süreyi yalnızca iki güne sığdırmanın da benzer sağlık faydaları sağladığını gösteriyor.

Çalışmanın sorumlu yazarı olan Çin’in Guangzhou kentindeki Güney Tıp Üniversitesi’nden epidemiyolog Dr. Zhi-Hao Li, "Sağlıklı kalmak için her gün egzersiz yapmanıza gerek yok. Haftada 150 dakika orta ya da yoğun fiziksel aktivite yaparak, ister tek bir günde ister bir iki güne sıkıştırılmış olsun, kalp damar hastalıkları ve kanser gibi ölümcül hastalıklara yakalanma riskinizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz" dedi.


DÜNYA HABERLERİ

Kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltmak mümkün: 2 gün ve 150 dakika kuralı - 2

Araştırma, 37 ile 73 yaşları arasında yaklaşık 100 bin kişiyi üç gruba ayırarak gerçekleştirildi. Gruplardan birisi 'aktif hafta sonu savaşçıları' olarak adlandırılan, egzersizlerini genellikle bir veya iki günde tamamlayan katılımcılardan oluşurken, diğer grupta düzenli egzersiz yapan 'aktif düzenliler' yer aldı. Üçüncü grup ise haftada 150 dakika egzersiz yapmayan 'aktif olmayanlar' olarak belirlendi.


Kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltmak mümkün: 2 gün ve 150 dakika kuralı - 3

Veriler, 'aktif hafta sonu savaşçıları' ve 'aktif düzenliler'in, haftalık 150 dakika fiziksel aktivite yaparak hareketsiz gruba göre ölüm risklerini önemli ölçüde azalttığını gösterdi. Aktif düzenli gruptaki katılımcıların tüm nedenlere bağlı ölüm riski %26, kalp damar hastalığından ölüm riski %24 ve kansere bağlı ölüm riski %13 daha düşük bulundu.


Kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltmak mümkün: 2 gün ve 150 dakika kuralı - 4

Dr. Li, araştırmanın bulgularını değerlendirerek, yoğun fiziksel aktiviteyi hafta sonlarına veya birkaç güne sıkıştırarak sağlıklı kalmanın mümkün olduğunun altını çizdi. "Bu, yoğun programları olan ancak düzenli egzersiz yapmaya vakti olmayan kişiler için cesaret verici bir haber" dedi.


Kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltmak mümkün: 2 gün ve 150 dakika kuralı - 5

Egzersizin yalnızca fiziksel sağlığı değil, ruhsal sağlığı da iyileştirdiği belirtiliyor. Haftada iki gün egzersiz yapmak, kalp kaslarını güçlendirmeye yardımcı olabilir, bu da kanı daha verimli pompalama yeteneğini artırarak yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi sorunları engeller. Ayrıca, tip 2 diyabet, anksiyete, depresyon gibi ruhsal sağlık sorunlarının yanı sıra bazı kanser türlerinin de önüne geçilebilir.


Kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltmak mümkün: 2 gün ve 150 dakika kuralı - 6

Bununla birlikte, hafta sonu yapılan yoğun antrenmanların bazı riskler taşıdığına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Columbia Üniversitesi'nden Dr. Keith Diaz, hafta sonu savaşçılarının kas-iskelet sistemi yaralanmaları açısından risk taşıyabileceğini belirterek, egzersiz yapmadan önce uygun ısınma ve zamanla daha yüksek hacimli aktivitelere geçiş yapmalarını önerdi.

Kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltmak mümkün: 2 gün ve 150 dakika kuralı - 7


Araştırma, hafta sonu yapılan egzersizlerin potansiyel risklere rağmen sağlık üzerindeki faydalarının çok daha büyük olduğunu vurguluyor.

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