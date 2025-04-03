Kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltmak mümkün: 2 gün ve 150 dakika kuralı

Araştırmaya göre, sadece iki gün egzersiz yapan kişilerin tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin %32, kalp damar hastalıklarından ölüm riskinin %31 ve kanserden ölüm riskinin %21 daha düşük olduğu görüldü. Amerikan Kalp Derneği, yetişkinlerin haftada 150 dakika orta yoğunlukta aerobik egzersiz yapmalarını öneriyor. Ancak bu yeni çalışma, bu süreyi yalnızca iki güne sığdırmanın da benzer sağlık faydaları sağladığını gösteriyor.



Çalışmanın sorumlu yazarı olan Çin’in Guangzhou kentindeki Güney Tıp Üniversitesi’nden epidemiyolog Dr. Zhi-Hao Li, "Sağlıklı kalmak için her gün egzersiz yapmanıza gerek yok. Haftada 150 dakika orta ya da yoğun fiziksel aktivite yaparak, ister tek bir günde ister bir iki güne sıkıştırılmış olsun, kalp damar hastalıkları ve kanser gibi ölümcül hastalıklara yakalanma riskinizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz" dedi.





