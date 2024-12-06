''Kanser yapıyor'' iddiası ortalığı karıştırdı! Duyan mutfağın kapısından içeri sokmuyor
Başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde piyasaya sürülen Arla Foods markasına ait sütlerin, doğurganlığı azaltan ve kanser riskini artıran kimyasallar içerdiği iddiası gündem oldu. Birçok tüketicinin, markayı boykot ettiği öne sürüldü.
Arla Foods markası tarafından satışa sunulan sütlerde, inek yemi takviyesi kullanıldığı yönündeki iddialar ortalığı karıştırdı. Tüketiciler, markanın ürünlerinin satın alınmaması yönünde çağrıda bulunurken, Arla Foods ile işbirliği yaptığı tahmin edilen Starbucks ve McDonals gibi büyük firmalar da boykot edildi.