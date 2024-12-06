''Kanser yapıyor'' iddiası ortalığı karıştırdı! Duyan mutfağın kapısından içeri sokmuyor

Başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde piyasaya sürülen Arla Foods markasına ait sütlerin, doğurganlığı azaltan ve kanser riskini artıran kimyasallar içerdiği iddiası gündem oldu. Birçok tüketicinin, markayı boykot ettiği öne sürüldü.

''Kanser yapıyor'' iddiası ortalığı karıştırdı! Duyan mutfağın kapısından içeri sokmuyor - 1

Arla Foods markası tarafından satışa sunulan sütlerde, inek yemi takviyesi kullanıldığı yönündeki iddialar ortalığı karıştırdı. Tüketiciler, markanın ürünlerinin satın alınmaması yönünde çağrıda bulunurken, Arla Foods ile işbirliği yaptığı tahmin edilen Starbucks ve McDonals gibi büyük firmalar da boykot edildi.

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''Kanser yapıyor'' iddiası ortalığı karıştırdı! Duyan mutfağın kapısından içeri sokmuyor - 2

Tüketiciler, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında, Arla Foods'a ait ürünleri çöpe döktükleri anları paylaşarak tepki gösterdi.

''Kanser yapıyor'' iddiası ortalığı karıştırdı! Duyan mutfağın kapısından içeri sokmuyor - 3

Sütlerde kullanıldığı öne sürülen 'Bovaer' isimli yem takviyesinin, doğurganlığı azalttığı ve kanser riskini artırdığı söylentileri, Avrupa'da gündem olurken; bu takviyenin, ineklerin metan gazı salınımını azaltmak amacıyla geliştirilmiş olduğu biliniyor. 

''Kanser yapıyor'' iddiası ortalığı karıştırdı! Duyan mutfağın kapısından içeri sokmuyor - 4

Bazı uzmanlar, Avrupa'da düzenleyici kurumlar tarafından onaylanan 'Bovaer' takviyesinin sağlığa herhangi bir zararı olmadığını belirtse de, bu açıklamalar, tüketiciyi ikna etmiyor.

''Kanser yapıyor'' iddiası ortalığı karıştırdı! Duyan mutfağın kapısından içeri sokmuyor - 5

ABD Federal İlaç Dairesi tarafından yayınlanan rapora göre, Bovaer takviyesi cilt ve göz tahrişine neden olmasının yanı sıra kansere yakalanma riskini de artırıyor.

''Kanser yapıyor'' iddiası ortalığı karıştırdı! Duyan mutfağın kapısından içeri sokmuyor - 6

Daily Mail'de yer alan haberde, Alman bilim insanlarının geliştirdiği bir takviye olan Bovaer’in piyasaya sürülmesinin, Bill Gates ile bağlantılı olduğu da iddia edildi. 2023 yılında Gates’in metan azaltıcı takviyeler geliştiren bir şirkete yatırım yaptığı öne sürülmüştü ancak bu iddialar, her iki şirketin yetkilileri tarafından yalanlandı.

''Kanser yapıyor'' iddiası ortalığı karıştırdı! Duyan mutfağın kapısından içeri sokmuyor - 7

Bovaer, ineklerin sindirim sistemi içerisindeki mikroorganizmalarına etki ederek, metan üretimini önemli ölçüde azaltır. Böylece, hayvancılık sektöründe metan emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlar.

Metan, sera gazlarından biri olup, iklim değişikliğine yol açan gazlardan biridir. İnekler, sindirim süreçlerinde metan üretirler ve bu metan doğrudan atmosfere salınır. Bovaer kullanımı, hayvancılık sektöründe çevresel etkilerin azaltılması açısından etkili olsa da, insan sağlığı üzerindeki fayda ve zararları tartışmaya açıktır.



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