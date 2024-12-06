''Kanser yapıyor'' iddiası ortalığı karıştırdı! Duyan mutfağın kapısından içeri sokmuyor

Daily Mail'de yer alan haberde, Alman bilim insanlarının geliştirdiği bir takviye olan Bovaer’in piyasaya sürülmesinin, Bill Gates ile bağlantılı olduğu da iddia edildi. 2023 yılında Gates’in metan azaltıcı takviyeler geliştiren bir şirkete yatırım yaptığı öne sürülmüştü ancak bu iddialar, her iki şirketin yetkilileri tarafından yalanlandı.