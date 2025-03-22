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Kansere en yatkın kan grupları belli oldu: Risk yüzde 55 daha fazla

50 bin katılımcının incelendiği yeni bir araştırmada; A, B veya AB kan grubuna sahip olanların mide kanserine yakalanma riskinin, 0 kan grubuna sahip olanlara kıyasla yüzde 55 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Kansere en yatkın kan grupları belli oldu: Risk yüzde 55 daha fazla - 1

Daily Mail'de yer alan haberde; kan grubu A, B veya AB olan kişilerin, bazı ölümcül kanser türlerine yakalanma riskinin daha yüksek olduğu belirlendi.

Öte yandan, 0 negatif ya da 0 pozitif kan grubuna sahip olmanın, pankreas kanserine karşı bir nebze korunma sağlayabileceği ifade edildi.

DÜNYA HABERLERİ

Kansere en yatkın kan grupları belli oldu: Risk yüzde 55 daha fazla - 2

50 bin İranlının incelendiği çalışmada, kan grubu A, B veya AB olan bireylerin, 0 kan grubuna sahip olanlara kıyasla mide kanserine yakalanma riskinin yüzde 55 daha fazla olduğu bulundu. Bilim insanları, A kan grubuna sahip kişilerin bağırsak kanserine yakalanma olasılığının da yüksek olduğunu vurguladı.

Kansere en yatkın kan grupları belli oldu: Risk yüzde 55 daha fazla - 3

2016 yılında yaklaşık 18 bin yetişkin üzerinde yapılan bir başka araştırma ise AB kan grubuna sahip kişilerin karaciğer kanserine yakalanma riskinin yüzde 45 daha fazla olduğunu göstermişti.

Kansere en yatkın kan grupları belli oldu: Risk yüzde 55 daha fazla - 4

Birleşik Krallık'ta en yaygın kan grupları arasında 0 pozitif, A pozitif ve A negatif yer alıyor. AB negatif ise en nadir görülen kan grubu olup nüfusun yalnızca yüzde 1'ini oluşturuyor.

Kansere en yatkın kan grupları belli oldu: Risk yüzde 55 daha fazla - 5

Uzmanlar, belirli kan gruplarının özellikle sindirim sistemi kanserlerine yakalanma riskini neden artırdığı hakkında net bir kanıya varamıyor.

Kansere en yatkın kan grupları belli oldu: Risk yüzde 55 daha fazla - 6

Verilerin doğruluğunun tartışmaya açık olduğunu öne süren bazı bilim insanları, yapılan araştırmalarda katılımcı sayısının az olduğunu ve alkol tüketimi ya da sigara kullanımı gibi risk faktörlerinin çoğu zaman göz ardı edildiğini ifade ediyor.

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