Kansere en yatkın kan grupları belli oldu: Risk yüzde 55 daha fazla
50 bin katılımcının incelendiği yeni bir araştırmada; A, B veya AB kan grubuna sahip olanların mide kanserine yakalanma riskinin, 0 kan grubuna sahip olanlara kıyasla yüzde 55 daha fazla olduğu ortaya çıktı.
Daily Mail'de yer alan haberde; kan grubu A, B veya AB olan kişilerin, bazı ölümcül kanser türlerine yakalanma riskinin daha yüksek olduğu belirlendi.
Öte yandan, 0 negatif ya da 0 pozitif kan grubuna sahip olmanın, pankreas kanserine karşı bir nebze korunma sağlayabileceği ifade edildi.