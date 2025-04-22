Kanseri sırt ağrısıyla karıştırdı, göz ardı edilen belirti: Organlara sıçramış

DailyMail'de yer alan habere göre; Müşteri hizmetlerinde çalışan, sağlıklı yaşam tarzıyla bilinen Kate, 2020 yazında bel ağrısı şikâyetiyle ilk kez dikkat çekti. O dönemde 25 yaşında olan genç kadın, bu ağrıları yoğun egzersiz ve kötü duruşla ilişkilendirerek üzerinde durmadı. Ancak zamanla ağrılar kalçasına yayıldı.



Mayıs 2021'de, bir hastanenin Acil Servisi'ne başvuran Kate’e “siyatik” teşhisi konuldu. Siyatik, çoğunlukla yaşlı kişilerde görülen yaygın bir sinir rahatsızlığı olarak biliniyor; doktorlar da Kate’in bu yaşta böyle bir hastalığa yakalanmasının sıra dışı olduğunu ifade etti.





