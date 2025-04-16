Kanseri yenen doktor paylaştı: Her gün yaptığı 4 altın kural
Kanser, en korkulan hastalıklardan biri. Bu hastalık, çoğu zaman ürkütücü bir tehdit olarak algılansa da, sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla kanserden korunmak mümkün. Kanser tedavisini başarıyla atlatan ve bu deneyimi bir yol haritası olarak paylaşan Dr. Amy Morris, kanserden uzak durmak için uygulanabilir ve etkili dört temel alışkanlık öneriyor.
Dr. Morris, Instagram'dan paylaştığı bir videoda, kanserle mücadele edenlerin tedavi sürecinin sonunda akıllarına gelen sorular arasında "Kanserden nasıl uzak kalabilirim?" sorusunun sıklıkla yer aldığını belirtti. Kanserden korunmak için yaşamınızı köklü şekilde değiştirmek zorunda değilsiniz. Bugünden başlayabileceğiniz basit ve doğal alışkanlıklar, uzun vadede büyük farklar yaratabilir.