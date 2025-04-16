Kanseri yenen doktor paylaştı: Her gün yaptığı 4 altın kural

3. BİR AMAÇLA BAŞLAYIN

Hayatınızdaki anlam ve amaç, sadece ruhsal değil, fiziksel sağlığınızı da etkiler. Dr. Morris, bir amacı olan insanların daha düşük iltihaplanmaya sahip olduğunu ve bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olduğunu belirtiyor. Bir amaç duygusu, stres seviyelerini azaltır, bu da kanser riskini azaltmada önemli bir faktördür. Amaçla yaşamak, sadece büyük bir projeye odaklanmakla ilgili değil. Ayda bir gönüllü olmak, bir hobi edinmek veya sevdiğiniz insanlarla daha fazla vakit geçirmek gibi basit adımlar, hayatınızı anlamlı kılabilir.





