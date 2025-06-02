Kanserle savaşta ilaca rakip: Uzmanlar artık “reçete edilmeli" diyor

UZMANLARIN ÖNERİSİ: EGZERSİZ

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği Başkanı Dr. Julie Gralow ise bulguların pek çok ilacın sağladığı faydayla eşdeğer, hatta bazı durumlarda daha üstün olduğunu belirtti. “Pek çok pahalı ve toksik ilaç, bu kadar etkili sonuçlar bile sağlayamıyor,” diyen Gralow, egzersizin artık “reçete edilecek” bir müdahale olması gerektiğini vurguladı.



Yale Üniversitesi'nden Dr. Pamela Kunz ise ilacın reçete edilmesinin ne kadar kolay olduğunu hatırlatarak, benzer şekilde egzersizin de basit bir müdahale olarak yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.





