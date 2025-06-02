Kanserle savaşta ilaca rakip: Uzmanlar artık “reçete edilmeli" diyor
Dünya genelinde yürütülen bir araştırma, düzenli egzersizin kanserin nüksetmesini önlemede ve ölüm riskini azaltmada ilaçlardan daha etkili olabileceğini ortaya koydu.
İngiltere Kanser Araştırmaları Enstitüsü’nün öncülüğünde gerçekleştirilen geniş çaplı çalışmada, özellikle bağırsak kanseri hastalarında egzersizin olumlu etkileri net bir şekilde gözler önüne serildi.
Araştırmaya göre, tedavi sonrası düzenli egzersiz yapan hastaların sekiz yıl içinde ölüm riski yüzde 37 oranında azalırken, hastalığın beş yıl içinde yeniden nüksetme olasılığı yüzde 28 oranında düştü.