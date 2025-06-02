Kanserle savaşta ilaca rakip: Uzmanlar artık “reçete edilmeli" diyor

Dünya genelinde yürütülen bir araştırma, düzenli egzersizin kanserin nüksetmesini önlemede ve ölüm riskini azaltmada ilaçlardan daha etkili olabileceğini ortaya koydu.

Kanserle savaşta ilaca rakip: Uzmanlar artık “reçete edilmeli" diyor - 1

İngiltere Kanser Araştırmaları Enstitüsü’nün öncülüğünde gerçekleştirilen geniş çaplı çalışmada, özellikle bağırsak kanseri hastalarında egzersizin olumlu etkileri net bir şekilde gözler önüne serildi.

Araştırmaya göre, tedavi sonrası düzenli egzersiz yapan hastaların sekiz yıl içinde ölüm riski yüzde 37 oranında azalırken, hastalığın beş yıl içinde yeniden nüksetme olasılığı yüzde 28 oranında düştü.


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Kanserle savaşta ilaca rakip: Uzmanlar artık “reçete edilmeli" diyor - 2

Çalışmada, bağırsak kanserinin en yaygın türü olan kolon kanseri nedeniyle ameliyat ve kemoterapi gören 889 hasta yer aldı. Kanada ve Avustralya’dan gönüllü hastalar iki gruba ayrıldı: Bir grup yalnızca temel egzersiz önerileri alırken, diğer gruba üç yıl boyunca kişisel antrenör eşliğinde özel bir egzersiz programı uygulandı.


Kanserle savaşta ilaca rakip: Uzmanlar artık “reçete edilmeli" diyor - 3

Program kapsamında hastalara, günlük rutinlerine ek olarak haftada üç ila dört saatlik tempolu yürüyüşler önerildi. Deneyin 15 yıllık sonucunda, kişisel antrenörle çalışan grupta ölüm ve hastalık tekrarı oranları ciddi oranda azaldı.

Araştırmanın başyazarı, Kanada’daki Queen's Üniversitesi’nden Dr. Christopher Booth, “Bu sonuçlar son derece net: Kişisel eğitmen desteğiyle yürütülen egzersiz programı, hastaların sadece fiziksel sağlığını değil, yaşam süresini de doğrudan etkiliyor” dedi. Booth, egzersiz sayesinde her 14 hastadan birinin hayatının kurtulduğunu da sözlerine ekledi.


Kanserle savaşta ilaca rakip: Uzmanlar artık “reçete edilmeli" diyor - 4

UZMANLARIN ÖNERİSİ: EGZERSİZ

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği Başkanı Dr. Julie Gralow ise bulguların pek çok ilacın sağladığı faydayla eşdeğer, hatta bazı durumlarda daha üstün olduğunu belirtti. “Pek çok pahalı ve toksik ilaç, bu kadar etkili sonuçlar bile sağlayamıyor,” diyen Gralow, egzersizin artık “reçete edilecek” bir müdahale olması gerektiğini vurguladı.

Yale Üniversitesi'nden Dr. Pamela Kunz ise ilacın reçete edilmesinin ne kadar kolay olduğunu hatırlatarak, benzer şekilde egzersizin de basit bir müdahale olarak yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.


Kanserle savaşta ilaca rakip: Uzmanlar artık “reçete edilmeli" diyor - 5

Kişisel antrenör destekli egzersiz programının üç yıl süresince hasta başına yaklaşık 2.500 sterline mal olduğu tahmin ediliyor. Ancak Kanada hükümeti, bu yöntemin hastane bakımına entegre edilmesini değerlendiriyor.


Kanserle savaşta ilaca rakip: Uzmanlar artık “reçete edilmeli" diyor - 6

Dr. Gralow, “Eskiden hastalara dinlenmeleri önerilirdi, ancak artık bunun tam tersini savunuyoruz. Fiziksel aktivitenin önemi konusunda bir paradigma değişimi yaşanıyor. Hastaların aktif kalmalarını desteklemek hepimizin sorumluluğu,” ifadelerini kullandı.

Kanserle savaşta ilaca rakip: Uzmanlar artık “reçete edilmeli" diyor - 7

Egzersiz yalnızca bağırsak değil, diğer kanser türlerinde de etkili

Araştırma ayrıca, düzenli fiziksel aktivitenin meme ve prostat kanseri gibi diğer yaygın kanser türlerinde de riskleri azalttığını gösterdi. Uzmanlar, bu bulgularla birlikte egzersizin, kanser tedavisinde tamamlayıcı değil, temel bir parça haline gelmesi gerektiğini savunuyor.

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