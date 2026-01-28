Kanyon kedi dünya basınında. "Sultanlar gibi yaşayanlar"

AFP'nin haberinde İstanbul'daki kedi nüfusuna ilişkin bilgiler de yer aldı. Ajansın aktardığına göre Kanyon yalnız değil. İstanbul’da sokaklarda yaşayan 160 binden fazla kedi bulunuyor. Kentin 16 milyon sakini, bu kedileri düzenli olarak besliyor ve kolluyor.

Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan vapurlarda da kedilerin her yerde olduğunu aktaran AFP, restoran sandalyelerinde uyurken, market raflarının arasında dolaşırken ya da vitrinlerde kıvrılmış halde görüldüklerini belirtti.