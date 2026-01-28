Kanyon kedi dünya basınında. "Sultanlar gibi yaşayanlar"
İstanbul’da bir alışveriş merkezinin maskotu haline gelen Kanyon adlı kedi, sepetinin çalınmasının ardından sevgi ve mama yağmuruna tutuldu. Kanyon'un hikayesi dünya basınında da kendine yer buldu.
KANYON KEDİ DÜNYANIN DA GÜNDEMİNDE
İstanbul'da bulunan ünlü bir AVM'nin girişinde yaşayan ve kısa sürede AVM'nin maskotu olan "Kanyon Kedi" bir süredir sosyal medyanın gündeminde. Kanyon kedi, yatağının çalınmasının ardından adeta sevgi ve mama yağmuruna tutuldu.
Haber ajansı AFP, Kanyon'un hikayesinin anlatıldığı bir video haber yayınlayarak İstanbul'un kedilerini dünyaya tanıttı.
Ajans haberinde, "Kanyon’un oyuncakları, rahat bir kedi evi, bitmeyen mama takviyeleri ve bir hayranı tarafından yönetilen Instagram hesabı var." ifadeleri yer aldı.
İSTANBUL'DA 160 BİN KEDİ VAR
AFP'nin haberinde İstanbul'daki kedi nüfusuna ilişkin bilgiler de yer aldı. Ajansın aktardığına göre Kanyon yalnız değil. İstanbul’da sokaklarda yaşayan 160 binden fazla kedi bulunuyor. Kentin 16 milyon sakini, bu kedileri düzenli olarak besliyor ve kolluyor.
Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan vapurlarda da kedilerin her yerde olduğunu aktaran AFP, restoran sandalyelerinde uyurken, market raflarının arasında dolaşırken ya da vitrinlerde kıvrılmış halde görüldüklerini belirtti.
İSTANBUL'UN KEDİLERİ DÜNYANIN DİLİNDE
AFP'ye konuşan Gaye Köselerden, “İstanbullular hayvan severdir. Bizde kediler köpekler rahatlıkla mağazalara girer, yatarlar, uyurlar, kalkarlar. Kediler en pahalı yorganın üstünde bile yatabilirler. Kimse sesini çıkarmaz.” ifadelerini kullandı.
Kanyon gibi birçok sokak kedisi, zamanla mahallenin maskotu haline geliyor. Kadıköy’de 2016’da bronz heykeli dikilen Tombili, banklarda keyifle uzanan pozu sayesinde internet fenomeni olmuştu.
Altıncı yüzyıldan kalma Ayasofya’nın tekir kedisi Gli’nin ölümü ise basında geniş yer bulmuş, 2009’daki ziyareti sırasında ABD Başkanı Barack Obama’nın onu sevdiği hatırlatılmıştı.
Topkapı Sarayı’nda da yüzyıllık bir kedi kapısı yakın zamanda restore edildi.
Sarayın müdürü İlhan Kocaman, “Bu bölgede Kara Ağalar diye saraya hizmet eden bir grup var. Bunlar Kara Ağalar koğuşunda kalıyorlar ve koğuşun belli yerlerinde kedilerin rahat girip çıkması için kapılar yaptıklarını gördük.” diyor.
YAN YANA YAŞAM
Altı yüzyıl sonra da kediler İstanbul’un ayrılmaz parçası. Belediye, sayıyı dengelemek için geçen yıl 43 binden fazla kediyi kısırlaştırdı.
Yetkililer, aşırı beslemenin kemirgenleri de çektiğinden endişeli. İstanbul Valisi Davut Gül, “Normalde kediler fareleri kovalar. Ama İstanbul’da farelerin kedilerle birlikte mamayı yediğini görüyoruz. Buna çözüm bulmalıyız.” uyarısında bulunmuştu.