Kapıları ve pencereleri kırıp yiyecek çalan Tank adlı ayı aranıyor

"ÖLDÜRÜLMEK YERİNE BARINAĞA GÖNDERİLMELİ"

Yerel bir vahşi yaşam savunuculuğu grubu olan Bear League, insan gıdasına olan aşırı iştahı nedeniyle Hank'in kendi boyutundan (siyah ayılar ortalama 45-130 kilo ağırlığa sahip) çok daha büyük olduğunu ancak öldürülmesinin vizcdansızca olduğunu açıkladı. Hayvan hakları savunucuları, Hank'in öldürülmek yerine tuzağa düşürülmesini ve bir sığınağa gönderilmesini istedi



