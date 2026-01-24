Kar fırtınası alarmı. Uçuşlar iptal edildi, marketler boşaldı. Milyonlarca insana "evde kalın" çağrısı
24.01.2026 12:01
Ceren Ekşi
ABD'de son yılların en güçlü kış fırtınası öncesinde panik alımları başladı, market rafları hızla boşaldı. Uzmanlar hava sıcaklıklarının -45 dereceye düşebileceği uyarısında bulundu.
MARKET RAFLARI BOMBOŞ KALDI
ABD genelinde etkisini göstermesi beklenen ve “ülke tarihinin en soğuk fırtınalarından biri” olarak nitelendirilen Fırtına Fern öncesinde, birçok eyalette market rafları boşalmaya başladı.
Meteorologların yaklaşık 200 milyon kişiyi etkileyeceğini öngördüğü fırtına nedeniyle özellikle güney eyaletlerinde panik alımları dikkat çekiyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, marketler et, süt ve temel gıda ürünlerinin bulunduğu rafların büyük ölçüde boşaldığı görüldü.
KAR ELEKTRİK KESİNTİLERİNE YOL AÇACAK
Görüntüleri paylaşan bölge sakinlerinden biri, “Biri kar ve buzdan bahsetti diye raflar boşaldı. Panik alışverişini hiç anlayamıyorum.” ifadelerini kullandı.
Benzer paylaşımlar Teksas ve Oklahoma’dan da gelirken, alışveriş arabalarının su, ekmek ve bebek ürünleriyle doldurulduğu görüldü.
Panik alımlarının şu aşamada daha çok güney eyaletlerinde yoğunlaştığı belirtiliyor. Bu bölgelerde Orta Batı ve Kuzeydoğu kadar yoğun kar beklenmese de kar ya da sıfırın altına düşen sıcaklıkların uzun süreli elektrik kesintilerine yol açabileceği uyarısı yapılıyor.
SON YILLARIN EN YIKICI FIRTINASI YOLDA
Meteorologlar, aşırı soğuklar nedeniyle “patlayan ağaçlar” görülebileceği uyarısında bulundu. Uzmanlara göre, ağaç içindeki özsuyun donarak genleşmesi, ağaçların ani şekilde çatlamasına ve yüksek bir sesle yarılmasına neden olabiliyor.
Kanada’dan gelen Arktik hava kütlesinin Fırtına Fern ile birlikte güneye ilerlemesi beklenirken, meteorologlar bunun son yılların en yıkıcı kış dalgalarından biri olabileceğini belirtiyor.
ABD Ulusal Hava Servisi yayımladığı resmi uyarıda, geniş çaplı fırtınanın kar, sulu kar ve dondurucu yağmur getireceğini bildirdi. Açıklamada, fırtınanın kesin rotası ve yağış miktarlarına ilişkin belirsizlikler sürse de “etkili ve uzun süreli bir kış fırtınasının yüksek olasılık olduğu” vurgulandı.
4 BİNİ AŞKIN UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Fırtına öncesinde şehirler yol tuzu stoklarını hızla artırırken, hava yolu şirketleri hafta sonu için 4 binden fazla uçuşu iptal etti. Geniş bir bölgede okullar, önümüzdeki haftanın başı için tatil kararlarını duyurmaya başladı.
Yetkililer ABD’nin neredeyse yarısını kapsayan geniş bir alanda vatandaşlara “mümkünse evde kalın” çağrısı yaptı.
Fırtına nedeniyle Washington çevresindeki federal kamu kurumlarının pazartesi günü kapalı olacağı açıklandı. ABD Personel Yönetimi Ofisi Başkanı Office of Personnel Management Scott Kupor, başkentte önümüzdeki günlerde kar, sulu kar ve dondurucu yağmurun bir arada görülebileceğini bildirdi.
WASHINGTON'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, yazılı bir açıklama yaparak yaklaşan kar fırtınası dolayısıyla "acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.
Bowser, cumartesi günü başlaması beklenen kar fırtınası için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydederek, vatandaşlara araçlarını acil durum rotalarında bırakmamaları ve mecbur kalmadıkça kapalı alanlardan çıkmamaları çağrısında bulundu.
HAVA SICAKLIĞI -45 DERECEYE DÜŞEBİLİR
ABD'li meteoroloji uzmanları, hafta sonu ülkenin bazı kesimlerinde hava sıcaklığının -45 dereceye kadar düşebileceği tahminlerini duyurdu.
Uzmanlar şiddetli rüzgarların da etkisiyle, "felaket boyutunda buzlanma" meydana gelebileceği uyarısını yaptı. Ayrıca çeşitli açıklamalarda, fırtına ve kar yağışının yoğun yaşanacağı bölgelerde halkın elektrik kesintilerine hazır olması gerektiği vurgulandı.