Kar fırtınası alarmı. Uçuşlar iptal edildi, marketler boşaldı. Milyonlarca insana "evde kalın" çağrısı

Görüntüleri paylaşan bölge sakinlerinden biri, “Biri kar ve buzdan bahsetti diye raflar boşaldı. Panik alışverişini hiç anlayamıyorum.” ifadelerini kullandı.

Benzer paylaşımlar Teksas ve Oklahoma’dan da gelirken, alışveriş arabalarının su, ekmek ve bebek ürünleriyle doldurulduğu görüldü.

Panik alımlarının şu aşamada daha çok güney eyaletlerinde yoğunlaştığı belirtiliyor. Bu bölgelerde Orta Batı ve Kuzeydoğu kadar yoğun kar beklenmese de kar ya da sıfırın altına düşen sıcaklıkların uzun süreli elektrik kesintilerine yol açabileceği uyarısı yapılıyor.