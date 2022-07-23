Kar fırtınası esareti: Binlerce araç sınırda mahsur kaldı

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 23.07.2022 - 15:19 | Son Güncelleme : 23.07.2022 - 15:28
Kış mevsiminin hüküm sürdüğü Güney Yarımküre'de haftalardır süren yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalarla birlikte iki ülke arasında yapılan ticareti de derinden sarstı.
Kar fırtınası sebebiyle TIR sürücüleri ve otobüslerle seyahat eden yolcular, Arjantin-Şili sınırında 3 haftayı bulan bekleyişin ardından isyan noktasına geldi.
Sınırların açılmasına rağmen yoğunluk nedeniyle ülkelerine dönememekten şikayet eden yolculardan biri, bekleyiş nedeniyle 5 gündür işe gidemediğini söyledi.
21 gündür sınırda beklediğini söyleyen bir TIR sürücüsü ise, dorsesindeki ürünlerle haftalardır beklediğine dikkat çekti.
Her iki ülkenin de yaşananlardaki sorumluluğuna dikkat çeken sürücü ve yolcular, Arjantin'i de Şili'yi de altyapı şartlarını iyileştirmemekle suçluyor.
Sürücüler, Çarşamba günü tekrar açılan sınır kapılarından 'Los Libertadores' olarak bilinen rotalarına doğru tekrar yola koyuldu.