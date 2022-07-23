Kar fırtınası esareti: Binlerce araç sınırda mahsur kaldı

Yaklaşık iki hafta boyunca yoğun kar fırtınası nedeniyle kapanan Arjantin-Şili sınırı, geçtiğimiz hafta içerisinde tekrar açıldı. Mahsur kalan binlerce araç, yavaş da olsa tekrar sınırdan geçmeye başlarken, sabırlarının tükendiğini söyleyen sürücüler duruma isyan etti.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 23.07.2022 - 15:19 | Son Güncelleme : 23.07.2022 - 15:28

Kar fırtınası esareti: Binlerce araç sınırda mahsur kaldı - 1

Kış mevsiminin hüküm sürdüğü Güney Yarımküre'de haftalardır süren yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalarla birlikte iki ülke arasında yapılan ticareti de derinden sarstı.

Kar fırtınası esareti: Binlerce araç sınırda mahsur kaldı - 2

Kar fırtınası sebebiyle TIR sürücüleri ve otobüslerle seyahat eden yolcular, -Şili sınırında 3 haftayı bulan bekleyişin ardından isyan noktasına geldi. 

Sınırların açılmasına rağmen yoğunluk nedeniyle ülkelerine dönememekten şikayet eden yolculardan biri, bekleyiş nedeniyle 5 gündür işe gidemediğini söyledi.

Kar fırtınası esareti: Binlerce araç sınırda mahsur kaldı - 3

21 gündür sınırda beklediğini söyleyen bir TIR sürücüsü ise, dorsesindeki ürünlerle haftalardır beklediğine dikkat çekti.

Kar fırtınası esareti: Binlerce araç sınırda mahsur kaldı - 4

Her iki ülkenin de yaşananlardaki sorumluluğuna dikkat çeken sürücü ve yolcular, Arjantin'i de Şili'yi de altyapı şartlarını iyileştirmemekle suçluyor.

Kar fırtınası esareti: Binlerce araç sınırda mahsur kaldı - 5

Sürücüler, Çarşamba günü tekrar açılan sınır kapılarından 'Los Libertadores' olarak bilinen rotalarına doğru tekrar yola koyuldu.

Kar fırtınası esareti: Binlerce araç sınırda mahsur kaldı - 6
Kar fırtınası esareti: Binlerce araç sınırda mahsur kaldı - 7
Kar fırtınası esareti: Binlerce araç sınırda mahsur kaldı - 8
Kar fırtınası esareti: Binlerce araç sınırda mahsur kaldı - 9
Kar fırtınası esareti: Binlerce araç sınırda mahsur kaldı - 10
Kar fırtınası esareti: Binlerce araç sınırda mahsur kaldı - 11
Kar fırtınası esareti: Binlerce araç sınırda mahsur kaldı - 12
Kar fırtınası esareti: Binlerce araç sınırda mahsur kaldı - 13

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