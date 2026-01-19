Kar kalınlığı arabaları geçti, Rusya'da son 30 yılın en yoğun kar yağışı yaşandı

Toplu ulaşımın durma noktasına geldiği şehirde, Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) personelinin devreye girdiği ve kent sakinlerine ulaşım konusunda destek sağladığı belirtiliyor.

Şehirde, okullarda eğitime ara verilirken, birçok kurum ve işletme uzaktan çalışma moduna geçti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin karla mücadele ettiği ve kar altında kalan evlerdeki sakinlere ulaşmaya çalıştığı aktarıldı.

Kurtarma ekiplerinin ayrıca kar nedeniyle ağırlaşan çatıların çökmesini önlemek için temizlemeye çalıştığı belirtilirken bölge sakinlerinin gerekmedikçe dışarı çıkmamaları belirtildi.

Ancak bölgeye giden kara ve hava yolunun sekteye uğramasıyla yiyecek stoklarının azaldığı ifade edilirken bazı bölge sakinleri gereken ilaçların bulunamadığını belirtti.