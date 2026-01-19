Kar kalınlığı arabaları geçti, Rusya'da son 30 yılın en yoğun kar yağışı yaşandı
19.01.2026 16:46
AA
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası son 30 yılın en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya. Kar kalınlığının 1,5 metreyi buldu, Rusya Ulusal Muhafızları kent sakinlerine ulaşım konusunda destek sağladı.
KAR KALINLIĞI 1.5 METREYİ AŞTI
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda hafta başında yoğunlaşan kar yağışı, son günlerde etkisini artırdı. Kısa sürede beyaza bürünen yarımadadaki yerleşim yerlerinde, kar fırtınası nedeniyle kara yolları kapandı, havayollarında da aksamalar mevcut.
Kar nedeniyle Kamçatka bölgesinin başkenti Petropavlovsk-Kamçatskiy’de 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ölümlerin ardından bölgede acil durum ilan edildi.
OTOMOBİLLER KAR ALTINDA KALDI
Rusya'daki "Fobos" Hava Durumu Merkezinden yapılan açıklamada, Kamçatka’daki kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğu ve bu rakamın artabileceği kaydedildi. Otomobillerin yanı sıra ev ve iş yerlerinin, binaların girişlerinin de karla kaplandığı gözlenirken bina sakinleri kardan tüneller açarak kapıya erişim sağlıyor.
TOPLU TAŞIMA DURMA NOKTASINDA
Toplu ulaşımın durma noktasına geldiği şehirde, Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) personelinin devreye girdiği ve kent sakinlerine ulaşım konusunda destek sağladığı belirtiliyor.
Şehirde, okullarda eğitime ara verilirken, birçok kurum ve işletme uzaktan çalışma moduna geçti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin karla mücadele ettiği ve kar altında kalan evlerdeki sakinlere ulaşmaya çalıştığı aktarıldı.
Kurtarma ekiplerinin ayrıca kar nedeniyle ağırlaşan çatıların çökmesini önlemek için temizlemeye çalıştığı belirtilirken bölge sakinlerinin gerekmedikçe dışarı çıkmamaları belirtildi.
Ancak bölgeye giden kara ve hava yolunun sekteye uğramasıyla yiyecek stoklarının azaldığı ifade edilirken bazı bölge sakinleri gereken ilaçların bulunamadığını belirtti.