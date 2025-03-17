Kara deliğin içinde olabiliriz: James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen veriler şoke edici
James Webb Uzay Teleskobu'nun verilerini inceleyen bilim adamları yeni bulgulara ulaştı. Araştırmaya göre galaksilerin çoğu aynı yönde dönüyor gibi görünüyor. Daha önce öngörülememiş bu ilginç veri, aslında bir kara deliğin içinde yaşadığımız anlamına geliyor olabilir.
NASA'nın öncülüğünde işletilen James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) verilerini inceleyen araştırmacılar, yeni ve ilgi çekici bir gizem buldu.
Araştırmaya göre galaksilerin çoğu aynı yönde dönüyor gibi görünüyor. Daha önce öngörülememiş bu ilginç veri, aslında bir kara deliğin içinde yaşadığımız anlamına geliyor olabilir.