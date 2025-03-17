Kara deliğin içinde olabiliriz: James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen veriler şoke edici

BİR OLASILIK DAHA VAR

Öte yandan bu tür bir açıklamanın desteklenmesi için çok daha fazla kanıta ihtiyaç var. Zira ekip bir başka olasılık daha öneriyor.

Bu olasılık, ışığın yayıldığı nesnenin bize göre nasıl hareket ettiğine bağlı olarak kırmızı veya maviye kaymasından kaynaklanıyor. Buna Doppler kayması deniyor.