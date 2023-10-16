Kara harekatı için son hazırlıklar (Hamas-İsrail çatışmalarında 10. gün)

GAZZE İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Krizin sivillere etkisini azaltmaya yönelik girişimler de sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden, hem Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hem de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Biden, Abbas'a, Gazzeli sivillere insani yardım ulaştırılması konusunda tam desteğini ifade etti. Amerikan Başkanı, Netanyahu'yla da sivillere gıda, su ve ilaç teminini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüştü. 1 saat süren görüşmenin nasıl geçtiği sorusuna "çok yapıcı" şeklinde yanıt verdi.

Blinken, Mısır ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada ise Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın tekrar açılacağını söyledi.