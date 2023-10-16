Kara harekatı için son hazırlıklar (Hamas-İsrail çatışmalarında 10. gün)

İsrail'in, Hamas saldırısı sonrası başlattığı Gazze bombardımanı 10. gününde sürüyor. Saldırıda 2 bin 670 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 600 kişi ise yaralandı. Gazze'de ölenler arasında 750 çocuk bulunuyor. İsrail'de ise can kayıpları 1300'ün üstünde. Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı Gazze'de insanı dram her geçen gün derinleşirkeni İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı beklentisi de sürüyor. ABD medyası, kara harekatının hava şartlarından dolayı birkaç gün erteleneceğini yazdı. Buna rağmen Gazze sınırındaki askeri hareketlilik devam ediyor. NTV ekibi de İsrail güçlerinin sevkiyatını, sınıra yollanan tankların yanı başından takip etti. İşte İsrail-Gazze hattında son durum...

Kara harekatı için son hazırlıklar (Hamas-İsrail çatışmalarında 10. gün) - 1

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgede çatışmalar sürüyor.

NTV EKİBİ SICAK BÖLGEDE SON DURUMU ANBEAN AKTARIYOR

DÜNYA HABERLERİ

Kara harekatı için son hazırlıklar (Hamas-İsrail çatışmalarında 10. gün) - 2

Hamas-İsrail çatışmalarının 10. gününde Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 2 bin 670'e, yaralı sayısının ise 9 bin 600'e yükseldiğini duyurdu. Açıklamada, ölenlerin 750'sinin ise çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kara harekatı için son hazırlıklar (Hamas-İsrail çatışmalarında 10. gün) - 3

KARA HAREKATI İÇİN SON HAZIRLIKLAR

İsrail'de savaş kabinesi de dün ilk toplantısını yaptı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Kana susamış bu canavarları paramparça edeceğiz" dedi. 

Netanyahu, İsraillilerin, ordusunun arkasında tek yürek olduğunu söyledi.

İsrail Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada ise lojistik müdürlüğünün birliklere kara harekatı için ihtiyaç duyacakları tüm teçhizatı sağlamak için çalıştığı, yüz binlerce yedek askerin taslağının tamamlanmasında sona gelindiği belirtildi.

Kara harekatı için son hazırlıklar (Hamas-İsrail çatışmalarında 10. gün) - 4

İsrail'in güneyi de dün gece boyunca Hamas saldırılarının hedefindeydi. Tel Aviv ve Aşkelon semalarından patlama sesleri yükseldi. Demir Kubbe Hamas'ın attığı roketleri havada imha etti. Bat Yam ve Aşkelon'a düşen roketler maddi hasara neden oldu.

Dün sabah saatlerinde ise İsrail Güvenlik Güçleri Batı Şeria ve pek çok farklı noktada operasyonlar yaptı. Onlarca Filistinli gözaltına alındı.

Hamas da sivillere yönelik saldırılara yanıt olarak yeniden Aşkelon'a bombardıman başlattığını açıkladı.

Kara harekatı için son hazırlıklar (Hamas-İsrail çatışmalarında 10. gün) - 5

KARA HAREKATI NEDEN BAŞLAMADI?

Dünya kamuoyu İsrail'in kara harekatına odaklanmış durumda. Harekatın ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

Ancak Amerikan New York Times gazetesi internet sitesinde harekatın hava şartlarından dolayı birkaç gün erteleneceğini yazdı.

Kara harekatı için son hazırlıklar (Hamas-İsrail çatışmalarında 10. gün) - 6

New York Times'a konuşan İsrailli yetkililer harekatın olumsuz hava koşulları nedeniyle başlamadığını söyledi.

Hava şartlarının, kara birliklerine destek vermesi planlanan uçak pilotları ve insansız hava araçlarına (İHA) zorluk çıkaracağı belirtilen açıklamada, harekatın, birkaç gün ileriye alındığı iddia edildi.

Açıklamada, kara birliklerinin yanı sıra harekata tanklar, istihkamcılar ve komandoların da katılacağı kaydedilerek, karadaki askerlere, savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar ile kara ve denizden atılacak toplarla koruma sağlanacağı öne sürüldü.

Kara harekatı için son hazırlıklar (Hamas-İsrail çatışmalarında 10. gün) - 7

İRAN: DURUM KONTROLDEN ÇIKMAK ÜZERE

Bu arada İran'dan peş peşe gelen açıklamalar, İsrail-Hamas savaşının bölge ülkelerine yayılabileceği endişesine neden oluyor. İlk çıkış, İran'ın Birleşmiş Milletler Misyonundan geldi. Gazze'ye yönelik saldırılar son bulmazsa bölgede durumun kontrolden çıkacağı uyarısında bulunuldu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan da önce Lübnan'a giderek Hizbullah temsilcileriyle görüştü, ardından da Katar'da Hamas lideri İsmail Haniye ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Hamas'tan, koordinasyon içinde çalışmayı sürdürecekleri mesajı geldi.

Kara harekatı için son hazırlıklar (Hamas-İsrail çatışmalarında 10. gün) - 8

GAZZE İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Krizin sivillere etkisini azaltmaya yönelik girişimler de sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden, hem Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hem de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Biden, Abbas'a, Gazzeli sivillere insani yardım ulaştırılması konusunda tam desteğini ifade etti. Amerikan Başkanı, Netanyahu'yla da sivillere gıda, su ve ilaç teminini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüştü. 1 saat süren görüşmenin nasıl geçtiği sorusuna "çok yapıcı" şeklinde yanıt verdi.

Blinken, Mısır ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada ise Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın tekrar açılacağını söyledi.

Kara harekatı için son hazırlıklar (Hamas-İsrail çatışmalarında 10. gün) - 9

RUSYA VE ÇİN'DEN DİPLOMATİK ADIM

Rusya ve Çin'den de diplomatik adımlar var. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni pazartesi akşamı Türkiye saatiyle 10'da Gazze gündemiyle toplantıya çağırdı. 15 üyeli konsey, Gazze'de acil bir insani ateşkes sağlanması için bir araya gelecek. Rusya ayrıca, sivillere yönelik şiddetin kınanmasını içeren bir taslağı oylamaya sunacak.

Çin'in ortadoğu özel temsilcisi de önümüzdeki hafta İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanması ve barış müzakereleri için bölgeye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Kara harekatı için son hazırlıklar (Hamas-İsrail çatışmalarında 10. gün) - 10

ABD, İKİ UÇAK GEMİSİ GÖNDERİYOR

Öte yandan ABD ise bölgeye ikinci uçak gemisini gönderme kararı aldı.  USS Gerald R. Ford uçak gemisinin ardından şimdi de USS Eisenhower uçak gemisi bölgeye gitmek için yola çıktı.

Pentagon bu adımla İsrail'e yönelik tehditleri caydırmayı hedeflediklerini açıkladı.
İsrail'in Lübnan sınırı Lübnan Hizbullahı ile İsrail ordusu arasında çatışmalara sahne oluyor.

Kara harekatı için son hazırlıklar (Hamas-İsrail çatışmalarında 10. gün) - 11

SU KRİZİ SÜRÜYOR

Diğer yandan İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine su vermeye başlamasına rağmen su krizinin devam ettiği belirtildi.

Gazze Belediyeler Birliği Koordinatörü Hüsni Muhenna, Gazze'ye verilen su miktarının hala çok az olduğuna dikkati çekerek, suyun pompalanması için gerekli elektriğin Gazze'de bulunmaması nedeniyle krizin hala devam ettiğini kaydetti.

DAHA FAZLA GÖSTER