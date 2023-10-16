Kara harekatı için son hazırlıklar (Hamas-İsrail çatışmalarında 10. gün)
İsrail'in, Hamas saldırısı sonrası başlattığı Gazze bombardımanı 10. gününde sürüyor. Saldırıda 2 bin 670 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 600 kişi ise yaralandı. Gazze'de ölenler arasında 750 çocuk bulunuyor. İsrail'de ise can kayıpları 1300'ün üstünde. Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı Gazze'de insanı dram her geçen gün derinleşirkeni İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı beklentisi de sürüyor. ABD medyası, kara harekatının hava şartlarından dolayı birkaç gün erteleneceğini yazdı. Buna rağmen Gazze sınırındaki askeri hareketlilik devam ediyor. NTV ekibi de İsrail güçlerinin sevkiyatını, sınıra yollanan tankların yanı başından takip etti. İşte İsrail-Gazze hattında son durum...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgede çatışmalar sürüyor.