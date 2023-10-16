Kara harekatı uyarısı: Gazze kan gölüne dönebilir

İsrail'in olası kara harekatının sonuçları ne olur? Uzmanlar kara herakatının kanlı olacağı konusunda uyarıyor. Kara harekatının çok uzun soluklu olacağına da dikkat çekiliyor.

Kara harekatı uyarısı: Gazze kan gölüne dönebilir - 1

Merkezi Londra'da bulunan Chatham House'un uzmanlarından Nomi Bar-Yaacov, İsrail'in Gazze'ye olası kara harekatıyla ilgili olarak "Kara harekatı her iki taraf için de çok kanlı olur. Gazze kan gölüne döner. İsrail'in tahliye çabalarına karşın bu yaşanır." değerlendirmesinde bulundu.

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Kara harekatı uyarısı: Gazze kan gölüne dönebilir - 2

Kara harekatında Hamas'ın elinin güçlü olacağına dikkat çeken Bar-Yaacov, "Hamas'ın Gazze'de eli çok güçlü. 16 yıldır tünel inşaa ediyorlar. Gazze'ye yönetiyorlar. Yeraltında adeta bir kasaba oluşturdular. İsrail askerleri için hiç kuşkusuz tuzaklar da hazırladılar. Dolasıyla Gazzeli sivillerin yanısıra İsrail ordusu için de bedeli ağır olacak. İsrail yetkililer en başından beri bunun Gazze'ye diğer kara harekatları gibi olmayacağını söylüyor. Benzersiz olacak aslında İsrail kamuoyunu şimdiden ağır kayıplara alıştırmaya çalışıyorlar. Hamas'ın yerde eli güçlü. İsrail'inse hava hakimiyeti var. Ama yerde askerlerin olması demek yeraltında da savaş olacağı anlamına geliyor ve bu hiç kolay olmayacak." dedi.

Kara harekatı uyarısı: Gazze kan gölüne dönebilir - 3

İsrail'in Gazze'de kontrolü sağlamasının güçlüğüne dikkat çeken Bar-Yaacov, "Gazze Şeridi'nin tamamını ele geçirmenin kolay olacağını düşünmüyor. Kimsenin böyle bir düşüncesi yok. Çatışmalar korkunç olacak. Bölge bölge çatışmalar yaşanacak bu yüzden Gazze'nin kuzeyinin tahliye edilmesini istediler. Uluslararası toplum ateşkes sağlayamazsa bu çok uzun soluklu bir savaş olacak." uyarısında bulundu.

Kara harekatı uyarısı: Gazze kan gölüne dönebilir - 4

Chatham House uzmanı, rehineleri kurtarmanın zorluğuna da vurguda bulunarak, "İsrail ordusu rehineleri kurtarmaya çalışırsa bu durumda da avantajlı olan Hamas olacak. Hamas, bölgeyi İisrail'den çok daha iyi biliyor. Gazze'nin kontrolünü Hamas 16 yıl önce ele geçirdi." dedi.

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