Kara harekatı uyarısı: Gazze kan gölüne dönebilir

Kara harekatında Hamas'ın elinin güçlü olacağına dikkat çeken Bar-Yaacov, "Hamas'ın Gazze'de eli çok güçlü. 16 yıldır tünel inşaa ediyorlar. Gazze'ye yönetiyorlar. Yeraltında adeta bir kasaba oluşturdular. İsrail askerleri için hiç kuşkusuz tuzaklar da hazırladılar. Dolasıyla Gazzeli sivillerin yanısıra İsrail ordusu için de bedeli ağır olacak. İsrail yetkililer en başından beri bunun Gazze'ye diğer kara harekatları gibi olmayacağını söylüyor. Benzersiz olacak aslında İsrail kamuoyunu şimdiden ağır kayıplara alıştırmaya çalışıyorlar. Hamas'ın yerde eli güçlü. İsrail'inse hava hakimiyeti var. Ama yerde askerlerin olması demek yeraltında da savaş olacağı anlamına geliyor ve bu hiç kolay olmayacak." dedi.