Kara harekatı uyarısı: Gazze kan gölüne dönebilir
İsrail'in olası kara harekatının sonuçları ne olur? Uzmanlar kara herakatının kanlı olacağı konusunda uyarıyor. Kara harekatının çok uzun soluklu olacağına da dikkat çekiliyor.
Merkezi Londra'da bulunan Chatham House'un uzmanlarından Nomi Bar-Yaacov, İsrail'in Gazze'ye olası kara harekatıyla ilgili olarak "Kara harekatı her iki taraf için de çok kanlı olur. Gazze kan gölüne döner. İsrail'in tahliye çabalarına karşın bu yaşanır." değerlendirmesinde bulundu.