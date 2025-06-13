Kara kutu bulundu: 265 kişinin öldüğü kazada gizem çözülüyor
Hindistan'da bir yolcu uçağı, yerleşim alanına düştü. En az 265 kişi hayatını kaybetti; yalnızca bir kişi kurtuldu. Faciaya yol açan kazanın ardından iki kara kutudan birine ulaşıldığı bildirildi.
KAZADAN BİR KİŞİ SAĞ KURTULDU
Hindistan'da 242 kişi taşıyan bir yolcu uçağı düştü.
Havayolu şirketi Air India, AI171 sefer sayılı uçağın düşmesi sonucunda 241 kişinin öldüğünü doğruladı.
Şirket, tek kurtulan kişinin şu anda hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.