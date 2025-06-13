Kara kutu bulundu: 265 kişinin öldüğü kazada gizem çözülüyor

HEM UÇAKTA HEM DE YERDE CAN KAYBI

Londra'ya gitmekte olan Boeing 787 tipi uçak, 230 yolcu ve 12 mürettebatıyla birlikte bir yerleşim alanına düştü. Yerde de çok sayıda can kaybı kaydedildi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Kanan Desai, şu ana kadar 265 can kaybı kaydedildiğini, en az 24 kişinin yerde öldüğünü, ancak ölü sayısının daha da artabileceğini söyledi.