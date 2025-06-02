Karaciğer kanseri böyle "geliyorum diyor: 8 erken uyarı işareti var
Diyet yapmadan kilo kaybı, geçmeyen yorgunluk ve açıklanamayan karın ağrısı… Bu belirtiler hafife alınmamalı. Uzmanlar, karaciğer kanserinin sinsice ilerlediğine ve erken teşhis için belirtilerin iyi gözlemlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
Sindirim sistemi için hayati öneme sahip olan karaciğer, aynı zamanda vücudun metabolik dengesini koruyan merkezlerden biri. Ancak bu önemli organın sağlığı bozulduğunda, sinyaller genellikle sessiz ve sinsi olur. Özellikle karaciğer kanseri, dünya genelinde kanser kaynaklı ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.