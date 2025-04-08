Karaciğer kanseri işareti olabilir: Uzmanı ciltte ortaya çıkan belirtilerini açıkladı

GÜL HASTALIĞI (Rosacea)

Gül hastalığı, ciltte kızarıklık ve küçük şişliklere yol açan bir rahatsızlıktır. Bu durum, doğrudan karaciğer toksisitesine bağlı olmasa da, yağlı karaciğer hastalıklarıyla ilişkilendirilmektedir. Yağlı karaciğer hastalığı, karaciğerde hasara ve iltihaplanmaya neden olabilir.

Dr. Moore, Amerikan Dermatoloji Akademisi'nin 2017 tarihli bir makalesinde rosaceanın karaciğer fonksiyon bozukluğunun bir göstergesi olabileceğini belirtmiştir, ancak bu hastalığa sahip kişilerin mutlaka karaciğer sorunları yaşadığı anlamına gelmediğini de eklemektedir.



Karaciğer, vücudun toksinlerden arındırılmasında hayati bir rol oynar. Ancak, karaciğer fonksiyonlarındaki aksaklıklar ciltte farklı şekillerde kendini gösterebilir. Dr. Moore'un önerisi, bu tür belirtileri fark edenlerin bir sağlık uzmanına başvurarak erken teşhis almasıdır.