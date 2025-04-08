Karaciğer kanseri işareti olabilir: Uzmanı ciltte ortaya çıkan belirtilerini açıkladı
Karaciğer, vücudun en büyük organlarından biri olup, kanı filtreleyerek toksinlerin atılmasında önemli bir rol oynar. Ancak, aşırı alkol tüketimi, kimyasal maddeler, ilaçlar veya besin takviyeleri gibi toksik maddelere maruz kalması durumunda karaciğer iltihaplanabilir ve bu duruma toksik hepatit denir. Toksik hepatit, karaciğerde kalıcı hasar, siroz ve hatta karaciğer yetmezliğine yol açabilir.
Yorgunluk, karın ağrısı, ateş ve sarılık gibi yaygın karaciğer sorunları belirtilerinin yanı sıra, bazı daha az dikkat çeken cilt problemleri de karaciğerin işlev bozukluğunun habercisi olabilir.