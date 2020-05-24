Karadağ'da aktif vaka kalmadı (Corona virüste son durum)

Dünya genelinde yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 345 bini aşarken, iyileşen sayısı da 2 milyon 290 bine yaklaştı. Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke Karadağ'da aktif vaka kalmadığı bildirildi.

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Anadolu Ajansı 24.05.2020 - 22:38

"Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD 'de vaka sayısı 1 milyon 676 bine ulaşırken, can kaybı 99 bin 28'e, iyileşen sayısı 451 bin 176'ya ulaştı.

Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke Karadağ'da aktif vaka kalmadığı bildirildi. Karadağ'da vaka sayısı 324 olarak açıklanmış, 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Kısıtlamaların gevşetildiği birçok eyalette Amerikalılar hafta sonu tatilinde sahillere akın etti.



Ülke genelindeki Müslümanlar ise "araçlarından inmeden bayramlaşma" şeklinde organize edilen etkinliklerde bir araya geldi.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 36 bin 793'e, Covid-19 saptanan kişi sayısı da 259 bin 559'a yükseldi.



Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan Covid-19 testlerinde 2 kişide daha virüse rastlandı.







İtalya'da ise can kaybı 32 bin 785'e, toplam vaka sayısı 229 bin 858'e, iyileşenlerin sayısı 140 bin 479'a yükseldi.

İspanya'da toplam vaka sayısı 282 bin 852'ye çıkarken, can kaybı da 28 bin 752'ye yükseldi. İyileşen kişi sayısının 196 bin 958 olarak kaydedildiği İspanya'da, günlük ölüm sayılarının bir haftadır 100'ün altında seyrettiği görüldü.







Brezilya'daki vaka sayısı 5 bin 346 artışla 352 bin 744'e, can kaybı 22 bin 291'e yükseldi.

Rusya'da, Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 344 bin 481'e, can kaybı 3 bin 541'e ulaştı. İyileşen sayısı 113 bin 299 olarak kaydedildi.



Başkent Moskova’da Ramazan Bayramı namazı salgın önlemleri nedeniyle sınırlı cemaatle kılındı.

Covid-19 tedavisi gören 70 yaşındaki eski Kırgızistan Meclis Başkanı Mukar Çolponbayev yaşamını yitirdi.



Kazakistan'da yurt dışından gelenler için uygulanan 5 günlük karantina süresi 2 güne indirildi. Bu kişilerden test sonuçları negatif çıkanlar, 12 günlük ev karantinasına gönderilecek.

Senegal'de 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı halen devam ederken, 26 Mayıs'a kadar şehirler arası seyahat yasağı getirildi.





Zambiya Enformasyon Bakanı Dora Siliya'da Covid-19 tespit edildi.





Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) Covid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası kaydedildi.