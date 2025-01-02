Karadağ'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 10 ölü

Karadağ'da ülkenin eski başkenti Çetine'de 45 yaşındaki saldırgan, bir eğlence mekanına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybederken, ölenler arasında bar sahibi ile iki çocuğunun da olduğu öğrenildi. Saldırgan ise kayıplara karıştı. İçişleri Bakanı Danilo Saranovic, vatandaşlara saldırgan yakalanana kadar evlerinde kalmaları çağrısında bulunarak, "Saldırgan tehlikeli ve silahlı biri, ancak köşeye sıkışmak üzere" dedi. Ülkede 3 gün yas ilan edildi.

Karadağ'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 10 ölü - 1

Saldırı ülkenin eski başkenti Çetine'de yaşandı.

Karadağ polisi yaptığı açıklamada saldırganın elindeki silahla mekandan ayrıldığı bilgisini paylaştı.

Bölge halkına sakin olmaları ve evlerinde kalmaları çağrısı yapıldı.

Karadağ İçişleri Bakanı Danilo Saranovic'in açıklamasına göre en az 10 kişi yaşamını yitirdi. 

Karadağ basınında yer alan haberlere göre hayatını kaybedenler arasında yaşı 18'in altında 2 kişinin de bulunduğu belirtiliyor.

Saldırının mekanda çıkan bir kavga sonucu yaşandığını gelen bilgiler arasında.

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Karadağ'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 10 ölü - 2

Karadağ Polisinden yapılan açıklamada, "Bugün Cetinje'ye bağlı Bajice'deki bir barda 45 yaşındaki A.M'nin elindeki ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırıda ölenler oldu. Saldırgan, elindeki silahla bardan kaçtı." ifadelerine yer verildi.

Polis, vatandaşlara sakin olmaları ve evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Karadağ'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 10 ölü - 3

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Karadağ İçişleri Bakanı Danilo Saranovic, düzenlediği basın toplantısında, saldırganın isminin Aco Martinovic olduğunu, Martinovic'in Cetinje'ye bağlı Bajice'deki bir barda ateşli silahla gerçekleştirdiği silahlı saldırıda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hayatını kaybedenler arasında bar sahibi ve reşit olmayan 2 çocuğunun da bulunduğunu dile getiren Saranovic, 4 kişinin de ağır yaralandığını belirtti.

Karadağ'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 10 ölü - 4

Saranovic, emniyet güçlerinin olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için seferber olduğunu ifade ederek, "Tek odağımız saldırganı tutuklamak. Bu arada Martinovic, akrabalarından da birkaç kişiyi öldürdü." dedi.

Vatandaşlara saldırgan yakalanana kadar evlerinde kalmaları çağrısında bulunan Saranovic, "Saldırgan tehlikeli ve silahlı biri, ancak köşeye sıkışmak üzere." diye konuştu.

Karadağ'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 10 ölü - 5

Ulusal basında yer alan haberlerde, saldırganın daha önce yasa dışı silah bulundurmaktan gözaltına alındığı belirtildi.

Karadağ'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 10 ölü - 6

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic de Cetinje'de yaşanan trajediden derin endişe duyduğunu ifade ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Karadağ'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 10 ölü - 7

Başbakan Milojko Sapjic de saldırıda yaralanan 4 kişinin tedavi altına alındığı Karadağ Klinik Merkezine geldi.

Spajic, yaralıların ameliyata alındığını kaydetti.

Karadağ'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 10 ölü - 8

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Karadağ hükümeti, saldırı dolayısıyla 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Bölge ülkelerinden Sırbistan, Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan liderler taziye mesajı yayımladı.

Karadağ'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 10 ölü - 9
Karadağ'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 10 ölü - 10
Karadağ'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 10 ölü - 11
Karadağ'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 10 ölü - 12
Karadağ'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 10 ölü - 13
Karadağ'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 10 ölü - 14
Karadağ'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 10 ölü - 15
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