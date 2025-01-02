Karadağ'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 10 ölü

Saranovic, emniyet güçlerinin olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için seferber olduğunu ifade ederek, "Tek odağımız saldırganı tutuklamak. Bu arada Martinovic, akrabalarından da birkaç kişiyi öldürdü." dedi.

Vatandaşlara saldırgan yakalanana kadar evlerinde kalmaları çağrısında bulunan Saranovic, "Saldırgan tehlikeli ve silahlı biri, ancak köşeye sıkışmak üzere." diye konuştu.