Karadağ'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 12 kişi öldü
Karadağ'da ülkenin eski başkenti Çetine'de 45 yaşındaki saldırgan, bir eğlence mekanına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybederken, ölenler arasında bar sahibi ile iki çocuğunun da olduğu öğrenildi. Olay sonrası saldırgan kayıplara karışırken, İçişleri Bakanı Danilo Saranovic vatandaşlara saldırgan yakalanana kadar evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. Saatler sonra saldırganın yaşamına son verdiği bildirildi. Ülkede 3 gün yas ilan edildi.
Saldırı ülkenin eski başkenti Çetine'de yaşandı.
Karadağ polisi yaptığı açıklamada saldırganın elindeki silahla mekandan ayrıldığı bilgisini paylaştı.
Bölge halkına sakin olmaları ve evlerinde kalmaları çağrısı yapıldı.
Karadağ İçişleri Bakanı Danilo Saranovic'in açıklamasına göre en az 12 kişi yaşamını yitirdi.
Karadağ basınında yer alan haberlere göre hayatını kaybedenler arasında yaşı 18'in altında 2 kişinin de bulunduğu belirtiliyor.
Saldırının mekanda çıkan bir kavga sonucu yaşandığını gelen bilgiler arasında.
Saatler sonra 45 yaşındaki Aco Martinovic isimli saldırganın silahıyla hayatına son verdiği belirlendi.