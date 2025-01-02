Karadağ'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 12 kişi öldü

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Saranovic, emniyet güçlerinin olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için seferber olduğunu ifade ederek, "Tek odağımız saldırganı tutuklamak. Bu arada Martinovic, akrabalarından da birkaç kişiyi öldürdü." dedi.

Vatandaşlara saldırgan yakalanana kadar evlerinde kalmaları çağrısında bulunan Saranovic, "Saldırgan tehlikeli ve silahlı biri, ancak köşeye sıkışmak üzere." diye konuştu.

Saatler sonra 45 yaşındaki Aco Martinovic isimli saldırganın silahıyla hayatına son verdiği belirlendi.