Karadağ’da taht töreni protestosu: 50 yaralı

Karadağ’da Sırp Ortodoks Kilisesi'nin Karadağ Metropoliti Joanikije'nin tahta çıkma törenini ülkenin tarihi başkenti Cetinje'de yapma kararının ardından çıkan protestolarda 20’si polis olmak üzere toplam 50 kişi yaralandı.

İHA - Anadolu Ajansı 05.09.2021 - 21:22 | Son Güncelleme : 05.09.2021 - 21:27

Karadağ’da taht töreni protestosu: 50 yaralı - 1
Karadağ'da Sırp Ortodoks Kilisesi'nin tahta çıkış töreni için Karadağ Kilisesi'nin kutsal kabul ettiği Cetinje şehrini seçmesi nedeniyle haftalarca süren gerginlik, tören öncesinde endişe verici boyutlara ulaştı.
Karadağ’da taht töreni protestosu: 50 yaralı - 2

Karadağ'ın çeşitli şehirlerinden gelen binlerce kişi, Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfirije ve diğer kilise yetkililerinin törene gelişini engellemek amacıyla Cetinje şehrine girişleri kapattı.

Karadağ’da taht töreni protestosu: 50 yaralı - 3
Yolu açmaya çalışan polis, kalabalığa göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken, göstericiler ise polise taş, şişe ve havai fişek ile karşılık verdi.
Karadağ’da taht töreni protestosu: 50 yaralı - 4
Çıkan olaylarda 20’si polis 50 kişi yaralandı.
Karadağ’da taht töreni protestosu: 50 yaralı - 5

Başbakan Zdravko Krivokapic Twitter hesabından yaptığı açıklamada, törenin Cetinje'de yapılmasına karşı çıkan Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in güvenlik danışmanı Veselin Veljovic'in, Cetinje'deki protestoda gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Karadağ’da taht töreni protestosu: 50 yaralı - 6

Öte yandan Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfirije ile Karadağ Metropoliti Joanikije'nin, yoğun güvenlik önlemleri altında törene katılmak üzere helikopterle Cetinje'ye ulaştığı bildirildi.

Karadağ’da taht töreni protestosu: 50 yaralı - 7
Sırp Ortodoks Kilisesi, Joanikije'nin tahta çıkma töreninin 5 Eylül'de gerçekleştirileceğini duyurmuştu.
Karadağ’da taht töreni protestosu: 50 yaralı - 8

Karadağ'da biri Sırp biri Karadağlı olmak üzere iki Ortodoks Kilisesi bulunuyor. Ülke siyasetinde de etkili olan Sırp Ortodoks Kilisesi, son parlamento seçimlerinde, vatandaşları muhalefeti desteklemeye çağırmıştı.

Karadağ’da taht töreni protestosu: 50 yaralı - 9

Karadağ Kilisesi'nin meşruiyetini tanımayan ve mensuplarını Hıristiyan olarak görmeyen Sırp Kilisesi'nin tören için Karadağ'ın tarihi başkenti Cetinje'yi seçmesi, ülkedeki Karadağ milliyetçisi çevrelerin tepkisine neden olmuştu.

Karadağ’da taht töreni protestosu: 50 yaralı - 10

Joanikije, tahta çıkma töreninin Cetinje'de yapılmasına tepki gösteren Karadağlıları "lanetlenmekle" tehdit etmişti.

Karadağ’da taht töreni protestosu: 50 yaralı - 11
Karadağ’da taht töreni protestosu: 50 yaralı - 12
Karadağ’da taht töreni protestosu: 50 yaralı - 13
Karadağ’da taht töreni protestosu: 50 yaralı - 14
Karadağ’da taht töreni protestosu: 50 yaralı - 15

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