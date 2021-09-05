Karadağ’da taht töreni protestosu: 50 yaralı

İHA - Anadolu Ajansı 05.09.2021 - 21:22 | Son Güncelleme : 05.09.2021 - 21:27
Karadağ'ın çeşitli şehirlerinden gelen binlerce kişi, Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfirije ve diğer kilise yetkililerinin törene gelişini engellemek amacıyla Cetinje şehrine girişleri kapattı.
Başbakan Zdravko Krivokapic Twitter hesabından yaptığı açıklamada, törenin Cetinje'de yapılmasına karşı çıkan Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in güvenlik danışmanı Veselin Veljovic'in, Cetinje'deki protestoda gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
Öte yandan Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfirije ile Karadağ Metropoliti Joanikije'nin, yoğun güvenlik önlemleri altında törene katılmak üzere helikopterle Cetinje'ye ulaştığı bildirildi.
Karadağ'da biri Sırp biri Karadağlı olmak üzere iki Ortodoks Kilisesi bulunuyor. Ülke siyasetinde de etkili olan Sırp Ortodoks Kilisesi, son parlamento seçimlerinde, vatandaşları muhalefeti desteklemeye çağırmıştı.
Karadağ Kilisesi'nin meşruiyetini tanımayan ve mensuplarını Hıristiyan olarak görmeyen Sırp Kilisesi'nin tören için Karadağ'ın tarihi başkenti Cetinje'yi seçmesi, ülkedeki Karadağ milliyetçisi çevrelerin tepkisine neden olmuştu.
Joanikije, tahta çıkma töreninin Cetinje'de yapılmasına tepki gösteren Karadağlıları "lanetlenmekle" tehdit etmişti.